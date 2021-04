Siri révèle un keynote Apple prévu pour le mardi 20 avril

Guillaume Gabriel

Il semblerait que Siri soit un poil trop bavard... L'assistant vocal vient en effet de révéler qu'Apple avait pour objectif d'organiser un événement spécial le mardi 20 avril ! Pour rappel, la Pomme pourrait révéler de nouveaux iPad Pro 2021, mais également les AirPods 3 et les nouveaux accessoires, les AirTags.

Ces derniers viendraient donc concurrence Tile en permettant à tout à chacun de traquer des objets, comme des clés, grâce à de petites balises qui fonctionneraient avec l'application Localiser.

Siri parle de la date du 20 avril pour le keynote Apple

Nos confrères de MacRumors ont eu la bonne surprise de recevoir plusieurs messages provenant de leurs lecteurs, qui leur confiaient que lorsque l'on posait la question «Quand aura lieu le prochain événement Apple» à Siri, ce dernier répondait «L'événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à Apple Park à Cupertino, en Californie. Vous pouvez obtenir tous les détails sur Apple.com».



Comme c'est le cas depuis plusieurs mois à cause de la pandémie mondiale, cet évènement devrait être une vidéo déjà enregistrée, sans présence de médias. On devrait donc pouvoir suivre ce "live" sur le site web officiel de la Pomme, mais également sur YouTube. Et surtout, en français sur notre page keynote dédiée.



Reste désormais à savoir si Apple officialisera prochainement la conférence en envoyant des invitations à la presse, probablement dans la journée.



