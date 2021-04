Spotify officialise son Car Thing pour faciliter l'écoute en voiture

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Spotify a officiellement lancé son nouvel appareil embarqué, «Car Thing». Le lecteur intelligent prend en charge les commandes vocales «Hey Spotify» et dispose d'un bouton de volume, d'un écran tactile et de boutons prédéfinis pour les commandes de lecture. Pour le lancement initial du produit, Spotify offre gratuitement Car Thing à un groupe limité d'abonnés Premium aux États-Unis.

Publicité

Car Thing de Spotify va-t-il concurrencer CarPlay ?

Spotify a annoncé le lancement de son «nouveau lecteur intelligent» pour la voiture dans un communiqué de presse :

Actuellement disponible pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis, Car Thing vous permet de lire votre audio préféré plus rapidement, de sorte que vous écoutez déjà cette chanson à succès ou le dernier épisode de podcast avant même de vous être retiré de l'allée. Basculer entre vos fichiers audio préférés se fait sans effort, vous permettant de passer à autre chose dès que l'humeur se fait sentir.

Spotify souligne que son objectif reste de devenir la première plate-forme audio au monde - pas de créer du matériel, mais qu'elle vise à résoudre un problème : celui des utilisateurs qui «ratent une expérience d'écoute embarquée transparente et personnalisée».

Le géant suédois précise qu'il n'essaye pas de rivaliser avec les systèmes d'infodivertissement embarqués, mais c'est pourtant une alternative pour certains utilisateurs qui n'ont pas CarPlay ou Android Auto dans leur voiture. Car Thing n'offre pas de fonctionnalités en dehors de l'audio.



Chose à savoir, Spotify Premium est nécessaire pour utiliser Car Thing. Les utilisateurs peuvent contrôler leur audio avec les commandes «Hey Spotify», l'écran tactile de 4 pouces ou les quatre boutons prédéfinis sur le dessus de l'appareil.



En somme, Car Thing est plus ou moins une télécommande Spotify dédiée pour votre voiture avec un écran et des microphones. Il doit être couplé avec votre smartphone / Spotify via Bluetooth pour la connexion de données. Vous pouvez ensuite utiliser un câble AUX ou USB pour vous connecter au système audio de votre voiture. Car Thing n’a pas de haut-parleur intégré.



Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Car Thing devrait coûter 79,99 $, mais est pour le moment offert gratuitement à un nombre limité d'abonnés Premium aux États-Unis.