Selon Tim Cook, Epic Games est une entreprise égoïste

Il y a 3 heures

Julien Russo

2



Entre Apple et Epic Games, rien ne va plus, le créateur de Fortnite a osé contester les règles de l'App Store et du Google Play Store à l'été 2020. Pour cela, l'éditeur a porté les affaires jusque devant la justice avec bien sûr une préparation pour une attaque en béton. Lors de son interview au média Toronto Star, le CEO d'Apple a mentionné son ressenti personnel en ce qui concerne l'affaire qui oppose son entreprise à Epic Games. Cook ne mâche pas ses mots !

Publicité

Une entreprise qui ne pense qu'à ses intérêts

L'interview n'était pas présente pour parler de cela, mais Tim Cook a quand même répondu à quelques questions sur l'affaire Apple VS Epic Games qui sera probablement le procès le plus captivant de l'année !

L'éditeur de Fortnite a attaqué Apple l'année dernière pour une position dominante, des pratiques anticoncurrentielles et une commission de 30% abusive.

Sans surprise, Tim Cook ne partage pas l'avis d'Epic Games, selon ses propos il s'agirait d'une entreprise qui ne regarde que ses propres intérêts et qui en veut toujours plus malgré tout ce que l'App Store lui a apporté. Pour attester sa déclaration, le CEO explique qu'Epic Games veut imposer son propre moyen de paiement et profiter que des avantages de l'App Store tout en virant les inconvénients !

En ce qui concerne la position dominante que détiendrait Apple avec l'App Store, c'est complètement faux. Tim Cook voit plutôt une concurrence féroce qui s'est progressivement développée avec le temps, on pourrait presque parler de "guerre de rue" !

Si on aurait apprécié que Cook développe un peu plus sur ce sujet, il a rapidement changé de conversation en pleine interview, probablement pour ne pas gâcher la surprise que préparent les avocats pour le procès contre Epic Games.



Via