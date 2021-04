WhatsApp : une faille permet de suspendre un compte avec son numéro

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Décidément, l'application WhatsApp Messenger semble être sur les devants de la scène ces derniers temps, et pas forcément pour de bonnes raisons. Cette fois, c'est un gros problème qui voit le jour au sein du service de messagerie instantanée, puisque de petits malins ont trouvé une astuce facile pour suspendre un ou plusieurs comptes en utilisant leur numéro de téléphone.

Publicité

Comment est-ce possible ? Une faille dans la méthode de double authentification de l'application permet cette inquiétante prouesse, à la portée de tout le monde.

WhatsApp : une nouvelle faille pour suspendre des comptes

Voilà qui risque de faire encore du bruit et de la mauvaise publicité pour WhatsApp, déjà souvent pointé du doigt ces derniers temps pour diverses raisons. Cette fois, c'est la sécurité, et plus particulièrement la double authentification de l'application qui pose problème.



Une faille permet en effet la possibilité de suspendre le compte d'une personne dont vous avez le numéro de téléphone. La démarche est très simple : installer WhatsApp sur un nouvel appareil et indiquer le numéro de la personne en question qui recevra un SMS de vérification (double authentification). Seulement, en faisant cette action plusieurs fois, le compte en question sera bloqué pendant 12 heures.



Il ne reste plus qu'à contacter le support de WhatsApp par email en indiquant un vol de téléphone pour suspendre le compte. Espérons que WhatsApp réagisse rapidement à ce problème...



Source

Publicité

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger