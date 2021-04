L'Amazon Prime Day pourrait être avancé en juin et les French Days dès la fin mai

Julien Russo

Vous êtes en permanence à la recherche de promotions à des tarifs très attractifs ? Les French Days et l'Amazon Prime Day sont probablement les deux événements les plus intéressants pour obtenir de bonnes affaires en France. Selon les dernières informations, Amazon aurait décidé d'avancer à juin l'événement réservé aux abonnés Prime. En ce qui concerne les French Days, on a déjà une indication !

Une avalanche de bons plans à venir

Les autres pays nous envient chaque année avec nos French Days. C'est l'occasion de retrouver pendant quelques jours des réductions inédites chez les commerçants participants !

Initialement crée par Boulanger, Cdiscount, Fnac Farty, La Redoute, Showroomprive.com et Rue du Commerce, les French Days ont pour but de proposer des bons plans sur toutes sortes de produits pour dynamiser les ventes dans une période qui n'est pas forcément la meilleure pour le chiffre d'affaires.



Cette année, les French Days vont avoir un petit retard, sans surprise, cela est à cause du contexte de crise sanitaire qui provoque la fermeture de nombreux commerces en France métropolitaine.

Sur le site officiel, on explique qu'initialement l'événement était prévu entre le 28 avril et le 4 mai, mais pour qu'il se passe dans de bonnes conditions l'opération sera reprogrammée fin mai/début juin. Pour le moment, aucune date n'est communiquée.

En ce qui concerne l'Amazon Prime Day, c'est plutôt une bonne nouvelle !

Le géant américain aurait annoncé en interne que son événement réservé aux abonnés Prime va être avancé au mois de juin, soit quelques semaines avant la date habituelle.

L'année dernière, pour que tout se passe convenablement dans ses entrepôts de préparation, Amazon avait décalé l'opération Prime Day au mois d'octobre.

Pour l'instant, on n'est qu'au stade de la rumeur, mais les abonnés Prime vont probablement pouvoir profiter des bons plans juste avant leurs vacances d'été.



