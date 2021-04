Amazon Prime : il y a plus de 200 millions d'abonnés d'après Jeff Bezos

Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis l'arrivée de Disney+ sur le marché du streaming, chaque service concurrent est observé de près pour évaluer la tendance à la hausse ou à la baisse des nouvelles souscriptions. Dans le cas de Netflix, Disney+ ne semble pas avoir un impact négatif, cependant ce qui inquiète, c'est que le service de streaming du créateur de Mickey connait une explosion au niveau de sa croissance. En ce qui concerne Prime Vidéo qui est l'un des plus populaires grâce à son grand catalogue, les chiffres sont nettement plus difficiles à savoir !

Amazon Prime plus de 200 millions d'abonnés

Pourquoi est-ce si dur de savoir combien de personnes utilisent le service de streaming Amazon Prime Vidéo ?

Probablement parce que le service de streaming d'Amazon est un service parmi tant d'autres dans un bouquet avec de nombreux avantages !

En effet, quand vous souscrivez à Amazon Prime, vous pouvez le faire pour obtenir la livraison en 1 jour ouvré, profiter d'un abonnement offert sur Twitch, avoir accès à Amazon Music ou encore profiter des courses en ligne avec Amazon Prime Now.



Pour faire simple, un abonné Amazon Prime ne va pas forcément utiliser le service Prime Vidéo, il peut même ne jamais l'ouvrir de toute sa vie ! C'est pour cela qu'avoir les chiffres d'abonnés Amazon Prime ne va pas forcément aider à savoir combien de personnes utilisent de façon régulière le service de streaming vidéo du géant américain.

Malgré tout, cela donne une indication !

Jeff Bezos qui est le fondateur et l'actuel CEO d'Amazon a écrit une lettre aux actionnaires pour leur communiquer les derniers chiffres de l'entreprise.

Selon ses propos, le service Amazon Prime rencontrerait en ce moment un énorme succès à tel point que le nombre d'abonnés a passé un nouveau cap.

Bezos annonce un chiffre supérieur à 200 millions, à l'intérieur on compte les abonnés directs, mais aussi les abonnés via des offres tierces comme en France avec l'abonnement Freebox Delta.

Nous avons parcouru un long chemin depuis, et nous travaillons plus que jamais pour servir et ravir les clients.

L'année dernière, nous avons embauché 500 000 employés et employons désormais directement 1,3 million de personnes dans le monde. On a

plus de 200 millions de membres Prime dans le monde.

Visiblement, cette statistique est en progression puisque quand on compare à l'annonce de janvier 2020, Amazon Prime comptait 150 millions de fidèles. Les principales forces de recrutement d'Amazon pour son abonnement sont divisées en plusieurs catégories. D'un côté nous avons les séries et films originaux sur Prime Vidéo qui incitent à souscrire, les événements de type Amazon Prime Day pour profiter d'incroyable vente flash pendant 48 heures ou encore la livraison en 1 jour ouvré quand on est pressé de recevoir un produit !

Tous ces arguments font littéralement craquer les utilisateurs, surtout en période de confinement où les magasins sont fermés.



Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime est disponible au tarif de 49€ par an et si vous êtes étudiant, vous pouvez profiter de l'abonnement Prime au tarif réduit de 24€ par an.