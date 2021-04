App Store : un jeu pour enfants cachait en réalité un casino en ligne

Si l'App Store continue d'accroître sa popularité dans le monde entier, permettant un véritable espace de création pour les développeurs, cette notoriété a un aspect négatif : les arnaques. Et malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses à fleurir au sein du magasin d'applications, toutes plus vicieuses les unes que les autres.



La dernière en date a une nouvelle fois été pointée du doigt par Kosta Eleftheriou, un développeur qui a fait parler de lui ces derniers mois pour avoir démasqué plusieurs scams. Cette fois, la supercherie a pris position au sein d'un jeu pour enfants, qui cachait en fait un véritable casino en ligne.

Kosta a partagé sa trouvaille sur le réseau social Twitter, en mettant à mal une nouvelle arnaque sur l'App Store. Dans la description, Jungle Runner 2k21 prétend être un « jeu de course amusant » pour les 4 ans et plus, sauf qu'en l'ouvrant depuis la Turquie, l'application est en fait un casino en ligne tordu qui utilise son propre système de paiement.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi