Docker est désormais optimisé pour les Mac M1

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Si vous étiez dépendant des outils de Docker et que vous aviez un Mac dernier cri, la société a désormais une solution pour vous.



Docker a annoncé cette nuit avoir lancé une nouvelle version de Docker Desktop pour Mac avec prise en charge des puces Apple silicon, permettant aux développeurs d'utiliser le logiciel sur les MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini M1. Docker permet de virtualiser un environnement complet sandboxé, que ce soit Windows, Linux ou autre.

Docker est de sortie sur Mac M1

Avant le lancement public, la version de Docker Desktop pour Mac avec la compatibilité ‌M1 était disponible en tant qu'aperçu technique pour les développeurs, et Docker dit que les testeurs ont trouvé le logiciel plus rapide et plus silencieux. Il y a eu 45 000 installations et 140 remontées d’anomalies.

La version Apple silicon de Docker est également tout aussi simple à mettre en œuvre sur un Mac ‌M1‌, permettant aux développeurs de coder et de tester des containers indépendants de manière rapide et cohérente entre les environnements de recette et de production. Les développeurs peuvent créer et exécuter de bout en bout une architecture Arm à partir de Docker Desktop sur des Mac ‌M1‌ vers des serveurs cloud basés sur Arm comme AWS Graviton 2.



Le patron de Docker, Ajeet Singh Raina, a déclaré que le nouveau logiciel "vous permettra de faire tout ce que vous avez déjà pu faire sur un Mac, et vous pourrez le faire plus rapidement et avec moins de bruit".



Docker pour Mac peut être téléchargé à partir du site Web Docker.