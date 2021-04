L'iPhone 13 Pro Max va s'offrir des capteurs photos plus gros

Il y a 5 heures

Alban Martin

1



La dernière vidéo d'EverythingApplePro comprend des maquettes 3D des iPhone 13 Pro Max et des rendus basés sur des schémas actuellement utilisés par les fabricants d'accessoires alors qu'ils se préparent au lancement de l'iPhone 13 à l'automne. Et certains détailles valent le coup d'oeil.

Les gros capteurs de l'iPhone 13 Pro Max

Comme l'an passé, Apple va soigner tout particulièrement la partie photo de son haut de gamme. On remarque sur les rendus la nouvelle disposition diagonale des caméras arrière, chose que l'on a déjà relayé en début de semaine et qui serait valable pour tous les modèles, y compris les iPhone 13 et iPhone 13 mini. L'iPhone 13 Pro Max se démarquera avec des objectifs arrières nettement plus grands, ainsi qu'un module plus épais.

Des capteurs plus gros devraient donner des photos de meilleure qualité grâce à une captation de la lumière plus large. Cela rejoint les dires de l'analyste Ming-Chi Kuo qui a récemment déclaré que la distance focale de l'iPhone 13 passera à ƒ/1.8 pouces, contre ƒ/2.4 sur l'iPhone 12.



La taille des pixels passerait également de 1,7 micromètre à 2 micromètres cette année. Les photos prises avec un iPhone 13 devraient présenter plus de détails et moins de bruit, en particulier dans les environnements à faible éclairage.



Pour les iPhone 14, Kuo prédit même que les iPhones 2022 seront encore meilleurs et présenteront une taille de pixel efficace de 2,5 micromètres, en combinant un capteur source de 48 mégapixels dans une image de sortie de 12 mégapixels.

Voici la vidéo de EverythingApplePro :



En plus des objectifs de caméra plus grands, le module de caméra global devient également plus épais et dépassera du corps principal du téléphone de 0,9 mm supplémentaire par rapport à l'iPhone 12. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent désespérément un iPhone que l'on peut poser à plat.



Ces dimensions correspondent à un rapport précédent de Macotakara. Il semble également maintenant confirmé que le scanner LiDAR arrière restera exclusif aux modèles Pro haut de gamme, car l'ouverture est manquante sur les schémas du 13 mini et du modèle de base 6,1 pouces.



L'iPhone 13 devrait faire ses débuts à l'automne, à la mi-septembre. L'iPhone 13 sera proposé dans les mêmes tailles d'écran que l'iPhone 12 : un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Ce sera apparemment la dernière génération de l'iPhone mini puisque le modèle de 5,4 pouces est censé disparaitre l'année prochaine.