Nothing Phone (1) vs iPhone 13 Pro : qui est le meilleur pour les photos ?

Le marché des smartphones est saturé depuis de longues années avec deux leaders : Apple et Samsung, cependant cela n'a pas fait peur à l'entreprise Nothing Technology qui a lancé le 21 juillet 2022 son Nothing Phone (1) aux airs... de l'iPhone. L'objectif de cette nouvelle entreprise, c'est "d'éliminer les barrières entre les personnes et la technologie afin de créer un avenir numérique transparent". De belles promesses, mais qu'est-ce que donne le smartphone une fois en main ? Voici un comparatif sur les photos, l'un des atouts majeurs des smartphones d'aujourd'hui.

Nothing Phone (1) vs iPhone 13 Pro, lequel fait les meilleures photos ?

Depuis quelques semaines, les médias du monde entier parlent de ce smartphone, le Nothing Phone (1). En effet, ce nouveau produit ne ressemble pas beaucoup à ses concurrents, il aborde un design transparent avec des LED qui offrent un petit côté moderne à la face arrière du smartphone.

La particularité du Nothing Phone (1) c'est qu'on retrouve une certaine inspiration prise chez Apple, il y a le même style de conception à l'arrière et les côtés sont presque identiques aux iPhone 13 !



Nothing Technology a fait le choix de ne proposer que deux objectifs pour sa première génération de smartphone. Pour cela, l'entreprise s'est rapprochée des meilleurs fournisseurs dans ce domaine : Sony et Samsung.

Derrière le Nothing Phone (1) on identifie un objectif grand-angle signé Sony et un autre objectif ultra grand-angle qui provient des usines de Samsung en Corée du Sud.

Sur le papier, le Nothing Phone (1) semble être compétitif par rapport à ce qui se fait chez la concurrence, même s'il ne fait pas mieux qu'un iPhone 13 Pro.

Le YouTuber "The Real Tech" a testé les deux smartphones directement sur le terrain, il a opté pour un challenge assez difficile : les photos dans des environnements sombres, aussi appelé le "Night Mode". Avec le Nothing Phone (1) dans la main gauche et l'iPhone 13 Pro dans la main droite, The Real Tech a été prendre plusieurs photos en pleine nuit, des clichés avec de l'éclairage et d'autres sans.

Dans cette vidéo, on s'aperçoit que le Nothing Phone (1) possède un "Night Mode" avec une luminosité nettement plus poussée que l'iPhone 13 Pro. Si cela n'est pas gênant et permet tout de même de faire de belles photos, dans certains contextes où l'éclairage extérieur est très présent, on trouve que cela est un peu excessif et gâche le réalisme de la scène.

Contrairement au Nothing Phone (1), l'iPhone 13 Pro est lui dans des photos plus équilibrées au niveau de la luminosité, de l'exposition et du contraste.



On sent une expérience complètement différente entre les deux smartphones, mais l'avantage va sans aucun doute à l'iPhone 13 Pro qui offre des photos en mode nuit plus réaliste que le Nothing Phone (1).

En plein jour, qu'est-ce que ça donne ?

Le YouTuber Alpha Tech s'est quant à lui intéressé aux vidéos et aux photos en journée. Avec des photos en ville, en nature et avec des éléments de près et de loin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grandes différences entre les deux smartphones.

Le Nothing Phone (1) semble se débrouiller largement mieux dès qu'il s'agit de clichés à l'extérieur dans des environnements lumineux. Toutefois, on peut facilement trouver un point faible sur les couleurs, l'iPhone 13 Pro offre des couleurs plus vives et prononcées à la fois sur les vidéos, mais aussi sur les photos.

Et si on comparait les prix ?

Le Nothing Phone (1) est vendu au tarif de 469€ avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Pour ceux qui souhaitent plus de stockage, Nothing Technology propose une version 256 Go à seulement 499€, une différence de prix nettement plus raisonnable que chez Apple.



Toujours à titre de comparaison, l'iPhone 13 Pro 128 Go est lui disponible à partir de 1 159€ avec 6 Go de RAM. Cette différence de prix s'explique principalement par le manque de popularité pour le Nothing Phone (1), n'oublions pas que la première génération d'iPhone sortie en juin 2007 avait elle aussi un tarif "timide" avec un prix de vente fixé à 499 dollars. Soyons sûrs que si le Nothing Phone (1) rencontre du succès, la seconde génération sera commercialisée bien plus cher !

