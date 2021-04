Apple présente l'iPad Pro 2021 avec miniLED à 2599 € !

Hier à 19:59 (Màj hier à 22:32)

Guillaume Gabriel

5



Apple dévoile son nouvel iPad Pro 2021 avec, comme prévu, un écran miniLED en guise de nouveauté principale (pout la version 12,9 pouces). Mais ce n'est pas tout puisqu'on retrouve la puce M1 à la grande surprise générale.



Pour la première conférence de l'année, Apple a présenté sa tablette professionnelle en deux tailles classiques : 11 et 12,9 pouces. Voici le détail :

iPad Pro 2021 : quelles nouveautés ?

Puce M1

Le nouvel iPad Pro 2021 surprend également tout le monde, puisque ce dernier n'embarque pas la puce A14X comme on pouvait s'y attendre, mais bel et bien la puce M1. Oui, oui, vous avez bien lu, la Pomme a fait le choix d'opter pour cette dernière, améliorant ainsi les performances de manière impressionnante.



Ainsi, dans les dires et les chiffres donnés par Apple, il serait 75 fois plus rapide que le tout premier iPad de 2010. Le GPU embarque 8 coeurs, permettant des performances 40 % plus rapides que l'iPad Pro précédent. Même son de cloche au niveau du CPU, qui affiche une vitesse en hausse de 50% par rapport au même appareil. Si les versions 1 To et 2 To revendiquent 16 Go de RAM, les modèles 128/256/512 Go affichent 8 Go de mémoire vive.

Stockage et connectique

Le stockage, lui, a été revu à la hausse, avec un modèle allant jusqu'à 2 To ! De plus, Apple promet une vitesse de stockage deux fois plus rapide... Niveau connectique, le port USB-C passe désormais à Thunderbolt 4, permettant une bande passante multipliée par 4 et une connexion à un périphérique de la même technologie, dont le Pro Display XDR.

Photo

Côté photo, on trouve des améliorations sur la partie avant avec un ultra grand-angle 12 Mpx (122° et ƒ/2,4), et toujours une double caméra arrière :

Système photo pro : grand-angle et ultra grand-angle

Grand-angle : 12 Mpx, ouverture ƒ/1,8

Ultra grand-angle : 10 Mpx, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 125°

Zoom optique arrière 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

Objectif à cinq éléments (grand-angle et ultra grand-angle)

Flash True Tone plus lumineux

5G

Pour continuer en beauté, l'appareil est désormais compatible avec la 5G, avec une vitesse allant jusqu'à 4 Gbit/s. Si l'appareil photo reste plus ou moins le même, avec toujours une présence du capteur LiDAR, la puce M1 promet de meilleures photos, une mise au point plus rapide et des couleurs plus présentes.

Ecran Liquid Retina

L'iPad Pro de 12,9 pouces, lui, s'inspire du Pro Display XDR pour son écran, avec l'arrivée du Liquid Retina XDR qui offre un contraste infini et 1000 nits de luminosité. Bien sûr, et comme on pouvait s'y attendre, la Pomme a opté pour le mini-LED avec la présence de 10 000 LED minuscules derrière l'écran et un contrôle total grâce à 2500 zones indépendantes. La résolution du 12,9 pouces est de 2 732 x 2 048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp), alors que le contraste atteint les 1 000 000:1.

Autonomie

Pour ce qui est de l'autonomie, l'appareil tient toujours 10 heures en moyenne, et 9 heures pour la version 5G Cellular.

Dimensions

Enfin, les dimensions et le poids des deux tablettes.



iPad Pro 11 pouces

poids : 466 g

largeur : 178,5 mm

longueur : 247,6 mm

épaisseur : 5,9 mm



iPad Pro 12,9 pouces

poids : 682 g

largeur : 214,9 mm

longueur : 280,6 mm

épaisseur : 6,4 mm

Prix et date de sortie de l'iPad Pro 2021

Pour conclure, il faut bien parler de la douloureuse... L'iPad Pro dans sa version 11 pouces débute à 799 $ tandis que pour la version 12,9 pouces, il faudra débourser 1 099 $ au minimum. En France, c'est 899€ et 1219€, aie ! Attention, selon la configuration, le prix peut monter à 2599€ !!!



iPad Pro 12,9 pouces 2021 :

128 Go à 1 219 €

256 Go à 1 329 €

512 Go à 1 549 €

1 To à 1 989 €

2 To à 2 429 €

Vous trouvez cela cher, ajoutez la 5G et vous atteignez les 2599€ sur le modèle 2 To !



Concernant la date de sortie, les précommandes débuteront le 30 avril pour une commercialisation fin mai.