Apple présente la nouvelle Apple TV 4K 2021

Hier à 20:07 (Màj hier à 23:28)

Alexandre Godard

5



L'Apple TV 4K 2021 est enfin parmi nous. Attendue depuis fort longtemps, ce nouveau modèle apporte certaines caractéristiques supplémentaires et un nouveau design pour la siri remote. Mais on est loin d'une révolution.

Apple TV 4K : la nouvelle version 2021

Cela fait plusieurs années que vous l'attendez, vous voilà récompensé ! L'Apple TV 4K 2021 est arrivée ! Au menu des nouveautés, on retrouve :

HDR 4K

A12 Bionic

Nouvelle télécommande

L'Apple TV 4K 2021 est équipée de la puce A12 Bionic vue dans l'iPhone XS en 2019 et va donc voir sa puissance augmenter considérablement que ce soit au niveau des performances graphiques, du décodage vidéo ou encore du traitement audio.



La prise en charge du HDR et du Dolby Vision vont permettent d'apporter une fréquence de 60 images par seconde pour une fluidité d'image intensifiée. Du côté d'AirPlay, grâce à l'iPhone 12 Pro, il sera possible d'afficher un contenu en Dolby Vision en 4K. On aurait aimé du 120 FPS mais bon...

Adjust Color Balance

Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l'iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d'image d'un téléviseur. L’Apple TV utilise le capteur de lumière de l'iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l'industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. À l'aide de ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n'aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision.

Nouveau design pour la télécommande Siri

Avec son nouveau design aux bords arrondis et rectangulaires, la nouvelle télécommande Siri propose également du changement au niveau des boutons.

Nouveau pavé tactile à 5 directions

Possibilité de contrôler son téléviseur

Siri toujours embarqué

L’Apple TV 4K peut désormais servir de hub domestique pour piloter ses accessoires HomeKit et afficher directement sur son téléviseur les images des caméras HomeKit et les notifications de la sonnette de la porte d’entrée.



Pour finir, Apple rappelle que la saison 2 de Ted Lasso sera disponible sur Apple TV+ en juillet. À noter également que dans le but de parvenir à son objectif environnement à savoir 100% neutre en carbone d'ici 2030, Apple annonce que l'Apple TV 4K 2021 ainsi que la télécommande sont en aluminium 100% recyclés.



Prix et date de sortie

L'Apple TV 4K 2021 sera disponible au prix de 179 $ à partir du 30 avril 2021 et sera livrée dans la seconde quinzaine de mai dans 30 pays. Ce sont les mêmes prix, soit 199€ en France.