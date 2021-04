Les accessoiristes se mettent à l'AirTag (Belkin, Moment, Nomad)

Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Hier, nous avons eu le droit à une belle conférence de la part d'Apple, avec notamment l'introduction d'une nouvelle couleur d'iPhone 12, la nouvelle gamme d'iMac et d'iPad Pro, une Apple TV remaniée, ainsi que la présentation des fameux AirTags.

Pour ceux qui auraient raté la nouvelle, on parle de petites balises qui servent de traqueurs pour localiser des objets de la vie quotidienne comme des clés, un sac ou autre. Grâce à l'application Localiser, vous pourrez savoir précisément où est votre précieux, mais également faire sonner votre AirTag.



Suite à la présentation officielle, quelques fabricants d'accessoires ont dévoilé leurs créations, notamment Belkin, Moment, Nomad.

Secure Holder par Belkin

Disponible au format porte-clés ou sangle, on parle d'une conception innovante à rotation et verrouillage qui maintient votre AirTag en toute sécurité avec des bords surélevés qui aident à le protéger contre les rayures. Quatre couleurs au choix pour un prix de 12,95$, disponible qu'aux États-Unis pour le moment.



Moment AirTag Mounts

Moment s'y met aussi en lançant les précommandes de ses Moment AirTag Mounts : ces montures abritent votre AirTag et permet de le coller sur n'importe quel support. Il existe en tissu, en coque rigide et en support avec surface incurvée...



Parfait pour cacher vos AirTags là où les voleurs ne les trouveront pas ! Disponible à la commande entre 14,99$ et 19,99$.

Nomad Leather Keychain

Le porte-clés en cuir de Nomad permet l'intégration des AirTags dans votre vie quotidienne grâce à un étui en cuir Horween sécurisé et thermoformé. Conçu pour maintenir le puissant dispositif de suivi de localisation attaché en permanence à vos clés, le porte-clés garantit que la recherche de vos clés en un clin d'œil est aussi simple que d'utiliser l'application native Find My sur votre iPhone.



Disponible en précommande pour 29,95$ avec expédition prévue pour le mois de juillet.