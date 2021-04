Des pirates informatiques (REvil) demandent une rançon à Apple

Il y a 9 heures (Màj il y a 52 min)

Alexandre Godard

Apple est sûrement super heureux de présenter une panoplie de nouveaux produits mais une information parue hier risque de casser légèrement l'ambiance. Selon les derniers échos, un groupe de pirates informatique aurait volé des données sur certains produits Apple.



Un problème supplémentaire pour Apple ?

Pendant que nous étions tout joyeux en ce mardi soir en apprenant les nouveautés à venir chez Apple, la Pomme a subi une situation plutôt désagréable. Comme le rapporte The Record, un groupe de pirates informatiques (ransomware REvil) prétend posséder des informations précieuses et confidentielles sur certains produits Apple.



Selon le rapport, les malfrats auraient obtenu ces informations après une malheureuse fuite de données au sein de Quanta Computer qui n'est autre que l'une des principales sociétés travaillant actuellement pour Apple. Pour être précis, ils expliquent détenir les fameux schémas d'assemblages des Macbook, Apple Watch...

Pour commencer, les pirates ont mis la pression sur la société en question (Quanta Computer) en demandant une rançon de 50 millions de dollars. Une pression qui n'aurait visiblement pas marché car les négociations ont échoué.



Du coup, toujours dans le but de récupérer une grosse somme d'argent, les ravisseurs se seraient directement tournés vers Apple en demandant une somme d'argent (montant non divulgué ce coup-ci) pour éviter qu'e les documents en question ne soient publiés et vendus sur le dark web. Bien évidemment, pour prouver ses dires, "l'équipe" de REvil a envoyé des captures d'écran à Apple et donner la date du 1er mai comme date limite.

Notre équipe négocie la vente de grandes quantités de dessins confidentiels et de gigaoctets de données personnelles avec plusieurs grandes marques. Nous recommandons à Apple de racheter les données disponibles avant le 1er mai.

À voir comment cette histoire va évoluer mais aux dernières nouvelles, même si cette fuite de données s'avère bien réelle, il semblerait que les schémas obtenus ne révèlent rien d'inédit sur les futurs produits à venir.