Rachat de Discord par Microsoft : les négociations sont interrompues

Il y a 10 heures (Màj il y a 9 heures)

Julien Russo

Il y a presque un mois, plusieurs indiscrétions affirmaient que Microsoft était intéressée pour racheter l'application de messagerie instantanée Discord. On parlait même de l'une des plus grosses acquisitions de Microsoft depuis très longtemps... Malgré les propositions qui ont été de plusieurs milliards de dollars, Discord souhaiterait finalement rester indépendant et se projette même prochainement en bourse !

Un simple coup de buzz ?

Quand on voit ce qu'est devenu Skype depuis son rachat par Microsoft, on peut comprendre que les utilisateurs de Discord étaient un peu "stressé" par l'idée que Discord se fasse racheter par la firme de Redmond. Cette nouvelle va probablement en rassurer plus d'un...

D'après le Wall Street Journal, les discussions et négociations entre les deux entreprises seraient actuellement au point mort, l'idée d'un rachat de Discord serait déjà un vieux souvenir.

La raison principale serait financière, Microsoft était prêt à mettre 12 milliards de dollars pour acquérir l'ensemble de la start-up, cependant chez Discord on en a conclu que cette somme n'était pas à la hauteur de ce que vaut aujourd'hui la messagerie instantanée.



De plus, l'objectif de Discord est déjà fixé sur le long terme, à la base les dirigeants n'avaient pas prévu dans leurs plans de se faire racheter par une grande entreprise que ça soit Microsoft, Apple, Samsung, Google... Bien évidemment, l'équipe de direction a quand même écouté ce qu'avait à proposer Microsoft quand l'entreprise est venu vers elle pour proposer son prix. Il y avait surtout de la curiosité afin de voir jusqu'où le montant de rachat pouvait aller !

Selon les derniers rapports, les négociations étaient à la base à 12 milliards, puis quand Microsoft a vu que Discord était hésitant, le budget serait soudainement passé de 15 à 18 milliards de dollars, étonnamment cela n'aurait toujours pas suffit à Discord.

Le Wall Street Journal explique qu'il n'est pas impossible que les discussions reprennent dans un avenir proche, Microsoft ne serait pas partie frustrer de cet échec, au contraire l'entreprise pourrait encore avoir des arguments pour faire changer l'avis des dirigeants de Discord.

Il faut dire que si Microsoft est prêt à investir autant, c'est parce que Discord a une base d'utilisateurs spectaculaire, sortie le 13 mai 2015, la messagerie a très vite gravi les échelons en attirant 45 millions d'utilisateurs en seulement 1 an après sa disponibilité.

Aujourd'hui, la communauté Discord est évaluée à plus de 250 millions d'utilisateurs et l'entreprise emploie 165 salariés à son siège situé à San Francisco, une belle victoire en très peu de temps d'existence !

L'entrée en bourse... Le nouvel objectif de Discord

C'est une nouvelle étape que souhaite atteindre Discord : l'entrée en bourse.

Maintenant que l'idée d'une acquisition est mise de côté, la messagerie instantanée souhaiterait continuer son chemin et entrer en bourse pour rester indépendante. Pour ce nouvel objectif, Discord a recruté Tomasz Marcinkowski au poste de directeur financier, l'homme a une solide expérience pour permettre à l'entreprise son introduction en bourse. En plus, Marcinkowski arrive dans une situation où tous les indicateurs sont au vert puisqu'avec la crise sanitaire qui sévit, les utilisateurs de Discord sont encore plus nombreux et utilisent davantage le service.

Si tout semble parfait, ce n'est pas vraiment le cas puisque depuis plusieurs années, Discord reste déficitaire, si les résultats financiers sont bons, la start-up n'a pas encore trouvé son équilibre financier.

