Tile a peur d'une concurrence déloyale d'Apple sur le marché des traqueurs d'objets

Hier soir, Apple s'est lancé sur un nouveau marché très rentable et populaire, celui des traqueurs d'objets. Aux États-Unis, il existe une entreprise qui s'est spécialisée dans ce domaine, il s'agit de Tile. Tout comme les AirTags, l'entreprise propose des petits traqueurs (en forme de carré) qui s'accrochent aux objets que vous avez tendance à perdre.

Tout ce que touche Apple est une réussite, c'est justement ce qui fait peur à Tile qui domine en ce moment le marché des traqueurs d'objets aux États-Unis.

CJ Prober, le dirigeant de l'entreprise a exprimé cette nuit son inquiétude quant à une possible concurrence déloyale que pourrait exploiter Apple pour augmenter très vite sa part de marché !

Ce qui fait peur à Tile c'est le fait qu'Apple pourrait profiter de son écosystème pour anéantir les concurrents, avoir plus d'un milliard d'iPhone actifs et en circulation, c'est un atout considérable que ne possède pas Tile ainsi que les autres entreprises du marché.

L'annonce des AirTags à un prix plutôt attractif et avec des fonctionnalités et caractéristiques très intéressantes a fait beaucoup de bruit dans les locaux californiens de Tile. Le patron de l'entreprise a effectué il y a quelques heures une déclaration pour exprimer l'arrivée des AirTag et son ressenti personnel :

Notre objectif est de résoudre le problème quotidien de la recherche d’objets perdus ou égarés et nous sommes flattés de voir Apple, l’une des entreprises les plus importantes au monde, entrer dans la catégorie des pionniers de Tile et la valider.

La raison pour laquelle tant de personnes se tournent vers Tile pour retrouver leurs objets perdus ou égarés est la valeur différenciée que nous offrons à nos clients. En plus de fournir un ensemble de fonctionnalités via notre application qui fonctionne avec les appareils iOS et Android, notre service est intégré de manière transparente à tous les principaux assistants vocaux, y compris Alexa et Google. Et avec des designs pour chaque cas d’utilisation et de nombreux styles différents à des prix abordables, il y a un Tile pour tout les profils de clients.

Tile a également conclu des partenariats lucratif avec des marques de premier plan telles que HP, Intel, Skullcandy et Fitbit, afin de permettre l’utilisation de notre technologie de découverte dans des produits grand public telles que les ordinateurs portables, les oreillettes et les objets à porter. Avec plus de 30 partenaires, nous sommes impatients d’étendre les avantages de Tile à des millions de clients et de permettre une expérience qui vous aide à garder la localisation de tous vos objets importants.

Nous accueillons la concurrence, à condition qu’elle soit loyale et juste. Malheureusement, compte tenu des antécédents bien connus d’Apple concernant l’utilisation de sa plateforme pour limiter injustement la concurrence pour ses produits, nous sommes sceptiques. Et compte tenu de notre histoire antérieure avec Apple, nous pensons qu’il est tout à fait approprié que le Congrès examine de plus près les pratiques commerciales d’Apple spécifiques à son entrée sur ce nouveau marché. Nous nous réjouissons de l’opportunité de discuter de ces problèmes devant le Congrès.