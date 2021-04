Microsoft Teams pour macOS ajoute la prise en charge du partage audio du système

Les développeurs de Microsoft Teams (v3.4.1, 221 Mo, iOS 12.2) viennent d'apporter une nouvelle mise à jour pour la version macOS. Pour ceux qui ne connaitraient pas l'outil, on parle d'une équivalence à Slack, offrant un espace de travail partagé pour les différentes équipes d'une entreprise.



Dans cette update, on retrouve notamment la prise en charge du partage de l'audio du système avec d'autres.

Ce sont nos confrères de Windows Latest qui ont confirmé l'information : dans la dernière mise à jour proposée au sein de Microsoft Team sur macOS, il est désormais possible pour l'utilisateur de partager le son du système lors du partage de l'écran de l'ordinateur.



Une fonctionnalité déjà présente pour la version Windows, qui était longuement attendue pour les personnes travaillant depuis un Mac.

Microsoft Teams pour macOS bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra enfin à d'autres personnes d'entendre le son de l'audio en cours de lecture sur votre MacBook lorsque vous partagez l'écran. Teams pour Windows a toujours pris en charge cette fonctionnalité et elle sera facultative. Une fois activé, vous pouvez lire un clip audio ou vidéo sur votre appareil et permettre à d'autres personnes d'entendre le son du système, ce qui serait vraiment utile pour les enseignants et les entreprises.