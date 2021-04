Les premiers déballages des AirTags sont déjà en ligne

Julien Russo

En seulement 48 heures après la présentation des AirTags des déballages et tests sont déjà en ligne sur YouTube. Comme d'habitude, plusieurs YouTubeurs, mais aussi journalistes partout dans le monde ont reçus plusieurs AirTag avec leurs propres personnalisations.

Le déballage des AirTags

À chaque nouveau lancement de produits, Apple envoie plusieurs échantillons aux propriétaires de chaines YouTube les plus influents, mais aussi à quelques médias populaires comme TechCrunch, The Verge ou encore Mashable.

Dans les vidéos que vous pouvez voir ci-dessous, on peut apercevoir le déballage des AirTags et leurs connexions aux iPhone équipés d'iOS 14.5 !

Quand on ouvre le la petite boîte, on retrouve un livret d'explications sur le fonctionnement et la procédure d'activation.

L'AirTag est protégé par un film transparent quand vous le prenez pour la première fois.



Similaire à un HomePod, votre iPhone détecte instantanément la présence d'un AirTag qui n'est pas configuré à côté de lui. La même pop-up apparaît que le HomePod ou la connexion des AirPods !

Une fois la connexion lancée, votre AirTag va venir s'associer à votre Apple ID pour récupérer vos informations personnelles, l'association ne prend que quelques secondes et votre traqueur d'objet est très vite utilisable.

De nombreux YouTubers ont reçu des AirTags personnalisés, on retrouve à l'arrière un simple mot court ou encore un emoji comme une licorne sur l'image ci-dessus.

Plusieurs vidéos ont également testé les promesses d'Apple comme la résistance à l'eau, les éclaboussures ou encore la poussière. Officiellement, un AirTag peut rester sous l'eau pendant 30 minutes avec une profondeur d'un mètre maximum. Très souvent ces statistiques sont sous-estimées, on peut le voir notamment avec d'autres produits comme l'iPhone où certains propriétaires ont déjà récupéré leurs précieux après plusieurs mois passés au fond d'un lac.

Globalement, les retours des YouTubeurs sont très positifs. La légèreté, le petit diamètre et la facilité de connexion et d'utilisation sont les éléments qui recueillent le plus de bons points !

L'avis des médias

On comptabilise pour l'instant 3 médias américains qui ont eu l'opportunité de recevoir et de tester les AirTags.



Mashable explique que les AirTags répondent à toutes les attentes que l'on peut avoir avec ce type de produit. L'activation est tellement simple qu'elle est à la portée de tous, quel que soit l'âge !

Cependant, le média déclare qu'il s'agit finalement qu'un traqueur Bluetooth parmi les autres, il n'a rien d'exceptionnel.



Pour le média The Verge, l'AirTag est le produit parfait, mais principalement pour les utilisateurs qui sont déjà en plein dans l'écosystème Apple. Un tel traqueur d'objet peut perdre en attractivité pour quelqu'un qui cumule des appareils concurrents en plus de ceux d'Apple. Selon les propos du journaliste, c'est encore un produit qui va vous fidéliser à l'écosystème Apple !



Pour finir, TechCrunch a aussi été l'un des premiers à tester les AirTags. Le site américain a repéré un défaut assez gênant lors de l'utilisation, c'est un délai d'environ 30 secondes pour obtenir la position précise d'un AirTag dans une pièce à côté. Comme si le repérage avait un temps de latence !

Cependant, le journaliste avoue que cette attente en vaut le coup puisque la précision avec la puce Apple U1 est impressionnante, il n'y a aucun raté.