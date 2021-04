Les AirTags semblent se rayer beaucoup trop rapidement

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Apple se lance sur le marché des traqueurs d'objets perdus avec les AirTags. Cette petite pastille siglée de la Pomme permet de retrouver vos objets égarés dans votre quotidien. Même s'il n'est pas encore officiellement sorti, les premiers chanceux qui le possède annoncent que le produit se raye très rapidement.

Des rayures en moins de 24 heures

Comme nous l'avons relayé hier, malgré le fait que le grand public ne puisse pas s'équiper de ce produit avant le 30 avril, des dizaines de Youtubeurs ont eu la chance de recevoir un AirTag en avant-première.



Nous avons donc eu le droit à plusieurs vidéos sur le sujet avec des tests en tout genre afin de savoir si ça fonctionne correctement. À première vue, tout ce qui a été présenté durant l'évènement est réalisable. La recherche Bluetooth avec un iPhone équipé de la puce U1 paraît très précise et la localisation ainsi que l'identification d'un AirTag noté comme perdu s'exécute à merveille (même avec un smartphone Android). La connexion à votre iPhone (première utilisation) est elle-aussi agréable.

Cependant, si l'objet est à première vue ergonomique grâce à sa petite taille et son accès simplifié à la pile, il semblerait que les matériaux utilisés pour le design extérieur se rayent beaucoup trop facilement. Que ce soit la partie en métal siglée du logo Apple ou la face arrière en plastique blanc, les rayures apparaissent très rapidement et son nettement visibles.



Il est clair que ce genre d'objet censé être accroché à un sac à dos, un porte-clef... est voué à prendre des coups et donc s'abîmer mais c'est justement parce qu'il a cette utilité-là que les premiers testeurs se demandent pourquoi Apple n'a pas fait un objet "robuste" qui encaisse les chocs.



Bien évidemment, ce n'est pas un produit que vous regarderez tous les jours mais pour les plus maniaques, les dizaines de rayures qui reflètent au soleil ou à la lumière seront sûrement dérangeantes. Comme toujours, Apple a voulu à tout prix donner un style premium à son produit même si dans ce cas précis, on se demande si c'était nécessaire.