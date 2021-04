iPhone 12 : de nombreux utilisateurs se plaignent d'un démarrage inhabituel

Dans l'ensemble, les iPhone 12 sont un succès au niveau de la stabilité, les bugs qu'on peut apercevoir sur les forums ne sont que minimes et très souvent ils se résolvent avec une mise à jour logicielle. Cependant, une anomalie persiste depuis quelques mois sur le forum d'entraide du site d'Apple. Certains clients expliquent avoir un démarrage très étrange par rapport aux autres iPhone.

Le démarrage de l'iPhone 12 qui inquiète

Depuis la toute première génération d'iPhone, le démarrage est toujours le même, vous avez le droit à une pomme au milieu de votre écran puis au bout de 20-25 secondes, vous basculez automatiquement sur l'écran de verrouillage. Apple a toujours choisi la simplicité, aucune animation ou même musique ne sont proposées.

Une multitude de propriétaires d'iPhone 12 affirment rencontrer un phénomène jamais aperçu auparavant lors du démarrage de leur iPhone. En effet, beaucoup expliquent avoir un écran noir (sans l'affichage de la pomme) jusqu'à l'écran de verrouillage ou ils ont un logo Apple qui se met à clignoter sans aucune explication.



Si cela n'est pas handicapant pour l'utilisation du smartphone une fois qu'il est prêt, cela inquiète de nombreux possesseurs d'iPhone 12 concernés. Puisqu'une question légitime persiste : "est-ce que mon iPhone est défectueux ?".

Précisons tout de même que la panne est présente du mini au Pro Max.

Voici le genre de message que l'on peut apercevoir :

Chaque fois que je redémarre mon iPhone 12 Pro, le logo Apple blanc apparaît TRÈS brièvement (moins d'une seconde) puis l'écran devient complètement sombre pendant 3-4 secondes. Puis le logo Apple réapparaît et le téléphone redémarre normalement. S'agit-il d'un nouveau processus normal, ou y a-t-il peut-être un problème matériel ou logiciel avec mon téléphone ? Je n'en ai jamais fait l'expérience avant d'avoir été propriétaire d'un iPhone pendant plus de 10 ans.

Ce problème semble intervenir que sur les derniers modèles d'iPhone. On constate aussi que ce dysfonctionnement semble courant puisque quand on regarde le bouton "J'ai aussi cette question" sur le forum d'Apple, on s'aperçoit que 501 utilisateurs souhaitent obtenir une solution à ce dysfonctionnement.



Il est pour l'instant impossible de savoir si cette anomalie est matérielle ou logicielle, Apple est bien évidemment au courant de ce dysfonctionnement, mais pour l'instant, l'entreprise n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

Il sera intéressant d'observer si iOS 14.5 qui sort la semaine prochaine permettra de résoudre l'anomalie. En soi, il s'agit d'un défaut au démarrage, mais heureusement cela n'impacte pas l'utilisation de l'iPhone après. C'est peut-être pour cette raison qu'Apple semble ne pas être pressé pour proposer un vrai correctif depuis le début de l'année (période approximative où les premières plaintes sont apparues).