Les apps de visio pourront utiliser "Center Stage" du nouvel iPad Pro 2021

Il y a 44 min

Medhi Naitmazi

Apple a confirmé que la fonction de zoom numérique panoramique de la caméra frontale du nouvel iPad Pro M1 peut fonctionner avec n'importe quelle application de visioconférence, pas seulement FaceTime. Cela ouvre la porte à des applications populaires telles que Zoom et Microsoft Teams pour faire en sorte que le travail à distance et l'apprentissage en ligne soient plus faciles au quotidien - un style de vie hybride qui est susceptible de perdurer même après la disparition de l'épidémie.

Apple a ouvert sa nouveauté aux applications tierces

Center Stage - ou Cadre Centré en français, garde les utilisateurs de la visioconférence correctement cadrés même lorsqu'ils se déplacent dans une pièce en combinant l'apprentissage automatique avec un capteur fixe de 12 mégapixels doté d’un champ de vision ultra-large de 122 degrés. C’est le même principe que nous avons sur les Portal TV, Echo Show 10 et autre Xbox Kinect. Mais ce sont des appareils de niche par rapport à l'iPad, qui a vu ses ventes exploser l'année dernière, alors que les étudiants et les télé-travailleurs se sont multipliés.

«Center Stage fonctionne avec FaceTime et d'autres applications de visioconférence», déclare Apple sur la page produit de l'iPad Pro.

La nouvelle fonctionnalité Cadre centré utilise la caméra ultra grand‑angle et l’apprentissage automatique pour donner une nouvelle dynamique à vos appels vidéo. Si vous bougez, elle ajuste automatiquement la caméra pour vous garder au centre du cadre. Si des personnes se joignent à vous ou quittent la conversation, l’image s’élargit ou se resserre en conséquence. Cadre centré fonctionne avec FaceTime et d’autres apps de visioconférence pour vous offrir un niveau d’interaction optimal.



Apple a publié une démonstration vidéo de Center Stage avec deux participants, tous deux reconnus et encadrés de manière appropriée lorsqu'ils se déplacent dans une cuisine, lors d'un appel FaceTime avec un troisième. C’est un exemple d’utilisation familiale qui se produit de plus en plus, et qu’on retrouve aussi avec l’apprentissage à distance où les enseignants font classe à leurs élèves par caméra interposée. Une maîtresse pourrait ainsi faire une présentation plus dynamique en présentant des éléments éparpillés sur un mur.



Petit bémol, la position de la caméra frontale, inchangée sur le nouvel iPad Pro M1, donne l'impression que les participants regardent sur le côté lorsqu'ils sont utilisés avec une coque-clavier.



Espérons que l’iPad Pro n’est qu’un début et que nous verrons bientôt des caméras ultra-larges compatibles Center Stage arriver sur les webcams MacBook, toujours faibles en qualité mais mieux positionnées. En tout cas, la mise à niveau 2021 est très intéressante puisque le nouvel iPad Pro propose un écran MiniLED (seulement sur le 12,9 pouces), la 5G, une puce M1 et une meilleure caméra frontale. Et l’iPad Pro 2020 profite d’une belle promotion pour ceux qui veulent faire des économies.