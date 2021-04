BlaBlaCar Daily : la nouvelle application pour les trajets du quotidien

BlaBlaCar Daily possède le même objectif que BlaBlaCar mais pour les trajets "courts" de votre routine. Si vous souhaitez vous rendre en course, chez le médecin, chez un ami, BlaBlaCar Daily devrait vous aider.

BlaBlaCar Daily : le covoiturage du quotidien

Comme beaucoup d'autres domaines, le covoiturage est durement impacté depuis maintenant plus d'un an. S'il est vrai que certaines périodes comme la saison estivale l'année dernière ont permis de souffler un petit peu, cela reste globalement assez chaotique.



BlaBlaCar subit donc la crise de plein fouet étant donné que les trajets longues distances sont limités voir interdits mais le groupe en profite pour s'occuper de son autre application nommée BlaBlaLines.



Sorti en 2018, BlaBlaLines permet de rechercher un trajet en covoiturage mais cette fois-ci à courte distance. L'application était jusqu'à maintenant seulement disponible dans certains secteurs mais les dirigeants semblent vouloir passer la vitesse supérieure.



Fini BlaBlaLines, place à BlaBlaCar Daily. Comme son nom l'indique, cette application a toujours pour objectif d'aider les consommateurs à se déplacer sur de courtes distances via le covoiturage. Jusqu'ici utilisé par plus de 1.5 millions de personnes, ce changement de nom, effectif ce lundi, devrait permettre de mieux identifier le sens de l'application selon le directeur général Arthur Tahon.



Outre le fameux trajet maison-travail, il sera possible d'utiliser le service pour pleins d'autres raisons comme aller voir ses amis, se rendre au centre commercial, aller chez le médecin... Bref vous l'aurez compris, ce sera une sorte de Uber version covoiturage.

Toujours selon le directeur général, les trajets d'une vingtaine ou trentaine de kilomètres devraient être les plus prisés étant donné que lorsque l'utilisateur souhaite se rendre à moins de 5 kilomètres, d'autres moyens sont privilégiés comme le vélo, la trottinette électrique...

En ce qui concerne les objectifs, BlaBlaCar Daily n'espère pas moins de 300 000 trajets mensuels dès le mois de septembre 2021 avec à terme, plus de 10 millions d'utilisateurs (si le télétravail et le covid-19 ralentissent le rythme).



Au-delà du changement de nom, une refonte de l'application et l'arrivage de nouvelles fonctionnalités devraient attirer du monde. Par exemple, Google Maps et Via Navigo vont incorporer les trajets BlaBlaCar Daily dans leurs applications au moment de sélectionner un moyen de transport.



On note également la possibilité de réserver seulement 15-20 minutes avant un départ ou encore l'ajout d'une section "favoris" ou il sera possible d'ajouter celles et ceux avec qui nous préférons partager nos trajets du quotidien.

Quand vous répétez les mêmes trajets avec les mêmes gens, une routine se crée et cela entre dans vos habitudes. C'est ce que nous souhaitons.

