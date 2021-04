iOS 14.5 est disponible avec des nouveautés ! (+ iPadOS 14.5)

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

24



Nous y sommes ! Après de nombreuses bêtas qui ont duré plusieurs mois, Apple a enfin mis en ligne iOS 14.5 et iPadOS 14.5 en version finale pour l'ensemble des propriétaires d'iPhone et d'iPad éligibles. Vous allez retrouver des nouveautés qui vont changer votre quotidien et votre façon d'interagir avec votre iPhone ! Voici la liste des changements apportés par Apple.

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 sont disponibles en version finale

Vous pouvez dès maintenant télécharger la mise à jour 14.5 pour votre iPhone, mais aussi votre iPad. Il s'agit de la version qui apporte le plus de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations depuis le lancement d'iOS 14 à la rentrée 2020.



Apple a chamboulé les codes avec iOS 14.5 en ce qui concerne la confidentialité, désormais les développeurs experts dans le traçage de leurs utilisateurs vont devoir demander... l'autorisation !

Un changement de politique drastique qui déplaît fortement à Facebook qui affiche clairement une certaine "panique" quant à son business.



Au-delà de la confidentialité, iOS 14.5 apporte aussi des nouveautés pour les gamers, pour les amateurs d'emoji et plus encore comme le déverrouillage de l'iPhone avec Face ID quand on porte un masque...

Les nouveautés d'iOS 14.5

Utiliser Face ID avec un masque : La reconnaissance faciale de l'iPhone a toujours vérifié la totalité de votre visage. Cependant, avec la période de pandémie que vie le monde, nous n'avons pas d'autres choix que de porter un masque quand nous sortons de notre domicile. Avec un masque, c'est l'assurance d'avoir une analyse de Face ID qui échoue. Résultat, Apple a eu l'idée d'ajuster sa procédure de vérification en faisant intervenir l'Apple Watch dans l'analyse.

Avec iOS 14.5, vous allez pouvoir analyser une partie de votre visage avec Face ID, puis la partie caché par le masque sera remplacé par une vérification du déverrouillage sur votre Apple Watch.

Si la montre connectée est sur votre poignet et qu'elle est déverrouillé, elle transmettra l'information à l'iPhone que c'est bien vous. Tout ce processus se fait en un temps record, bien évidemment !





La reconnaissance faciale de l'iPhone a toujours vérifié la totalité de votre visage. Cependant, avec la période de pandémie que vie le monde, nous n'avons pas d'autres choix que de porter un masque quand nous sortons de notre domicile. Avec un masque, c'est l'assurance d'avoir une analyse de Face ID qui échoue. Résultat, Apple a eu l'idée d'ajuster sa procédure de vérification en faisant intervenir l'Apple Watch dans l'analyse. Avec iOS 14.5, vous allez pouvoir analyser une partie de votre visage avec Face ID, puis la partie caché par le masque sera remplacé par une vérification du déverrouillage sur votre Apple Watch. Si la montre connectée est sur votre poignet et qu'elle est déverrouillé, elle transmettra l'information à l'iPhone que c'est bien vous. Tout ce processus se fait en un temps record, bien évidemment ! Fonction anti-traçage : Avec iOS et iPadOS 14.5, c'est terminé le traçage des utilisateurs en arrière-plan. Désormais, une application devra demander à son utilisateur si elle peut surveiller son activité depuis l'appareil. Ce système de traçage est essentiellement utilisé pour vous proposer des publicités ciblées. Par exemple, si une app constate que vous avez été sur Amazon pour rechercher une station de charge pour recharger votre iPhone et vos AirPods, vous allez apercevoir des annonces publicitaires avec le même style de produit.

Cela est une bonne chose pour votre expérience utilisateur, cependant c'est catastrophique pour le respect de votre vie privée. C'est pour cela que maintenant Apple vous donne le choix !





Avec iOS et iPadOS 14.5, c'est terminé le traçage des utilisateurs en arrière-plan. Désormais, une application devra demander à son utilisateur si elle peut surveiller son activité depuis l'appareil. Ce système de traçage est essentiellement utilisé pour vous proposer des publicités ciblées. Par exemple, si une app constate que vous avez été sur Amazon pour rechercher une station de charge pour recharger votre iPhone et vos AirPods, vous allez apercevoir des annonces publicitaires avec le même style de produit. Cela est une bonne chose pour votre expérience utilisateur, cependant c'est catastrophique pour le respect de votre vie privée. C'est pour cela que maintenant Apple vous donne le choix ! Prise en charge de la manette DualSense de la PlayStation 5 et des manettes de la Xbox Series : C'est désormais officiel, Apple va apporter la prise en charge des manettes des consoles dernières générations. Si vous possédez la Xbox Series X ou la PlayStation 5, vous allez pouvoir connecter votre manette en Bluetooth à votre iPhone ou votre iPad. Apple a apporté cette compatibilité en partie pour "booster" l'intérêt à son service de jeux à la demande "Apple Arcade". De plus, aujourd'hui la majorité des jeux présents sur l'App Store sont développés pour prendre en charge les manettes de consoles. Si vous souhaitez savoir comment connecter une manette à votre iPhone ou votre iPad, suivez notre tutoriel DualSense PS5 sur iPhone.





: C'est désormais officiel, Apple va apporter la prise en charge des manettes des consoles dernières générations. Si vous possédez la Xbox Series X ou la PlayStation 5, vous allez pouvoir connecter votre manette en Bluetooth à votre iPhone ou votre iPad. Apple a apporté cette compatibilité en partie pour "booster" l'intérêt à son service de jeux à la demande "Apple Arcade". De plus, aujourd'hui la majorité des jeux présents sur l'App Store sont développés pour prendre en charge les manettes de consoles. Si vous souhaitez savoir comment connecter une manette à votre iPhone ou votre iPad, suivez notre tutoriel DualSense PS5 sur iPhone. La double SIM 5G prise en charge : Quand les iPhone 12 ont été commercialisés, la fonctionnalité n'était pas encore prête. Apple s'était engagé à la proposer les mois qui suivront la disponibilité de la dernière génération d'iPhone. Comme Apple tient toujours ses promesses, on peut confirmer que ça a été le cas !

iOS 14.5 permettra de prendre en charge une SIM 5G physique et une eSIM 5G.

: Quand les iPhone 12 ont été commercialisés, la fonctionnalité n'était pas encore prête. Apple s'était engagé à la proposer les mois qui suivront la disponibilité de la dernière génération d'iPhone. Comme Apple tient toujours ses promesses, on peut confirmer que ça a été le cas ! iOS 14.5 permettra de prendre en charge une SIM 5G physique et une eSIM 5G. AirPlay 2 pour Apple Fitness+ : Cette nouveauté ne concerne pas la France puisque malheureusement nous n'avons pas encore le droit aux cours des entraîneurs Fitness+. La mise à jour iOS 14.5 propose l'AirPlay 2 pour le nouveau service d'Apple. Pour rappel, cela permet de diffuser en simultané la même piste audio vers plusieurs appareils compatibles AirPlay 2. Une bonne nouvelle si vous avez deux HomePod ou une Apple TV et un HomePod !

Si on veut regarder le bon côté des choses, cela veut dire que l'AirPlay 2 sera disponible dès le lancement de Fitness+ en France.

: Cette nouveauté ne concerne pas la France puisque malheureusement nous n'avons pas encore le droit aux cours des entraîneurs Fitness+. La mise à jour iOS 14.5 propose l'AirPlay 2 pour le nouveau service d'Apple. Pour rappel, cela permet de diffuser en simultané la même piste audio vers plusieurs appareils compatibles AirPlay 2. Une bonne nouvelle si vous avez deux HomePod ou une Apple TV et un HomePod ! Si on veut regarder le bon côté des choses, cela veut dire que l'AirPlay 2 sera disponible dès le lancement de Fitness+ en France. Siri gère l'appel vers un contact d'urgence : Dans l'application contact de votre iPhone, il est possible de définir une fiche de contact d'urgence. Pour cela, vous appuyez sur la personne que vous voulez, et vous aurez juste à appuyer sur "Ajouter aux contacts d'urgence". Avec iOS 14.5, Siri est désormais capable d'appeler un contact d'urgence quand vous lui demandez.

: Dans l'application contact de votre iPhone, il est possible de définir une fiche de contact d'urgence. Pour cela, vous appuyez sur la personne que vous voulez, et vous aurez juste à appuyer sur "Ajouter aux contacts d'urgence". Avec iOS 14.5, Siri est désormais capable d'appeler un contact d'urgence quand vous lui demandez. Siri vous demande votre service de streaming préféré : Depuis le début, iOS et iPadOS ont toujours présélectionné par défaut Apple Music pour le service de streaming par défaut. Cependant, avec iOS et iPadOS 14.5, Siri va vous demander pour la première fois à travers quelle application de streaming vous souhaitez écouter votre musique. Les choix proposés dans la liste dépendront des applications installées sur votre iPhone. Attention, ce choix n'est pas définitif, Apple a expliqué que ce n'est pas un choix par défaut comme on peut le faire avec Google Chrome ou Gmail.

: Depuis le début, iOS et iPadOS ont toujours présélectionné par défaut Apple Music pour le service de streaming par défaut. Cependant, avec iOS et iPadOS 14.5, Siri va vous demander pour la première fois à travers quelle application de streaming vous souhaitez écouter votre musique. Les choix proposés dans la liste dépendront des applications installées sur votre iPhone. Attention, ce choix n'est pas définitif, Apple a expliqué que ce n'est pas un choix par défaut comme on peut le faire avec Google Chrome ou Gmail. L'application Rappel offre une option de tri : Vous avez trop de rappel et vous ne vous en sortez plus ? Bonne nouvelle, avec la nouvelle mise à jour, l'application Rappels va être plus clair. Tout en haut à droite de l'application, vous aurez un changement dans le rond avec les ... à l'intérieur.

Ce nouveau choix s'appelle "Trier par". Pour vous aidez à vous y retrouver facilement quand vous avez de nombreux rappels, Apple propose maintenant de trier par : échéance, date de création, priorité, titre ou manuel.

: Vous avez trop de rappel et vous ne vous en sortez plus ? Bonne nouvelle, avec la nouvelle mise à jour, l'application Rappels va être plus clair. Tout en haut à droite de l'application, vous aurez un changement dans le rond avec les ... à l'intérieur. Ce nouveau choix s'appelle "Trier par". Pour vous aidez à vous y retrouver facilement quand vous avez de nombreux rappels, Apple propose maintenant de trier par : échéance, date de création, priorité, titre ou manuel. De nouveaux emojis : iOS 14.5 signe l'arrivée d'une tonne de nouveaux emojis.



: iOS 14.5 signe l'arrivée d'une tonne de nouveaux emojis. Au total, vous retrouvez dès maintenant 217 nouveaux emojis. Cela va de l'emoji qui décrit une activité, un sentiment, une expression ou encore un objet.

Apple a ajouté une seringue sans le sang à l'intérieur (pour le vaccin Covid-19) ou encore l'AirPods Max.

Pour apporter une meilleure "diversité", Apple a aussi ajouté des femmes avec des barbes et propose les nouveaux emojis avec toutes les couleurs de peau afin qu'aucune communauté ne soit exclue.

Apple a ajouté une seringue sans le sang à l'intérieur (pour le vaccin Covid-19) ou encore l'AirPods Max. Pour apporter une meilleure "diversité", Apple a aussi ajouté des femmes avec des barbes et propose les nouveaux emojis avec toutes les couleurs de peau afin qu'aucune communauté ne soit exclue. Partager les paroles d'une chanson sur Apple Music : Il y a aussi du changement sur Apple Music. La firme de Cupertino propose désormais un partage des paroles d'une musique. Faites un appui prolonger sur le morceau que vous écoutez puis vous aurez la possibilité de partager les paroles via l'application Messages

: Il y a aussi du changement sur Apple Music. La firme de Cupertino propose désormais un partage des paroles d'une musique. Faites un appui prolonger sur le morceau que vous écoutez puis vous aurez la possibilité de partager les paroles via l'application Messages Mettez la musique en tête ou à la fin de la file d'attente : Autre nouveauté sympathique à retrouver sur Apple Music, c'est la possibilité de mettre tout en haut ou tout en bas une musique dans votre file d'attente. Pour cela, il suffit de slider (vers la droite) un morceau de musique dans une playlist pour avoir les choix qui s'affichent.

: Autre nouveauté sympathique à retrouver sur Apple Music, c'est la possibilité de mettre tout en haut ou tout en bas une musique dans votre file d'attente. Pour cela, il suffit de slider (vers la droite) un morceau de musique dans une playlist pour avoir les choix qui s'affichent. Signalement dans Apple Plans : Ça devait arriver tôt ou tard ! Apple Plans se transforme en Waze. L'application de cartographie d'Apple propose maintenant des fonctionnalités de "communauté". N'importe quel utilisateur va pouvoir signaler un accident, des travaux ou encore un contrôle de police. Une fois que c'est signalé, tous les autres utilisateurs qui passeront par le même chemin que vous auront l'information.

: Ça devait arriver tôt ou tard ! Apple Plans se transforme en Waze. L'application de cartographie d'Apple propose maintenant des fonctionnalités de "communauté". N'importe quel utilisateur va pouvoir signaler un accident, des travaux ou encore un contrôle de police. Une fois que c'est signalé, tous les autres utilisateurs qui passeront par le même chemin que vous auront l'information. De nouvelles actions dans Raccourcis : Avec iOS 14.5, vous retrouvez de nouveaux raccourcis, vous allez pouvoir automatiser une capture d'écran, un changement de réseau entre la 4G et la 5G ou encore un changement d'orientation (Portrait/Paysage).

: Avec iOS 14.5, vous retrouvez de nouveaux raccourcis, vous allez pouvoir automatiser une capture d'écran, un changement de réseau entre la 4G et la 5G ou encore un changement d'orientation (Portrait/Paysage). Airtags et Localiser vos objets : L'application "Localiser" a toujours servi à retrouver ses produits Apple égaré. Désormais, avec iOS 14.5 vous allez aussi retrouvez vos objets. Le géant californien à intégrer "Localiser vos objets" dans l'app Localiser, c'est ici que vous pourrez voir où sont vos AirTags attachés à vos objets (le traqueur d'objets d’Apple).

: L'application "Localiser" a toujours servi à retrouver ses produits Apple égaré. Désormais, avec iOS 14.5 vous allez aussi retrouvez vos objets. Le géant californien à intégrer "Localiser vos objets" dans l'app Localiser, c'est ici que vous pourrez voir où sont vos AirTags attachés à vos objets (le traqueur d'objets d’Apple). MagSafe, une nouvelle expérience : Jusqu'ici, quand vous mettiez un chargeur MagSafe sur le dos de votre iPhone 12, celui-ci indiquait juste sur l'écran que la recharge commençait. Avec iOS 14.5, vous aurez toujours cette information, mais ajoutez à cela un retour haptique.

: Jusqu'ici, quand vous mettiez un chargeur MagSafe sur le dos de votre iPhone 12, celui-ci indiquait juste sur l'écran que la recharge commençait. Avec iOS 14.5, vous aurez toujours cette information, mais ajoutez à cela un retour haptique. Google n'aura plus votre IP : Depuis le premier jour de l'iPhone, quand vous alliez faire une recherche sur Google, le moteur de recherche récupérait votre adresse IP. En effet, l'iPhone consulte une base de données de Google et lors de cette consultation, l'adresse IP est récupérée.

Avec iOS et iPadOS 14.5, Apple va consultera la même base de donnée, mais cette fois-ci hébergé sur ses propres serveurs. Résultat, plus de récupération de votre IP par Google !

: Depuis le premier jour de l'iPhone, quand vous alliez faire une recherche sur Google, le moteur de recherche récupérait votre adresse IP. En effet, l'iPhone consulte une base de données de Google et lors de cette consultation, l'adresse IP est récupérée. Avec iOS et iPadOS 14.5, Apple va consultera la même base de donnée, mais cette fois-ci hébergé sur ses propres serveurs. Résultat, plus de récupération de votre IP par Google ! La SmartCover coupe le micro de l'iPad : Cette nouveauté ne concerne que iPadOS 14.5, avec la nouvelle mise à jour, dès que la tablette détectera que vous avez fermé votre SmartCover, votre micro sera automatiquement désactivé. Une procédure qui améliore votre vie privée, surtout si vous êtes victime d'un piratage.

: Cette nouveauté ne concerne que iPadOS 14.5, avec la nouvelle mise à jour, dès que la tablette détectera que vous avez fermé votre SmartCover, votre micro sera automatiquement désactivé. Une procédure qui améliore votre vie privée, surtout si vous êtes victime d'un piratage. La météo s'améliore : Grosse nouveauté pour l'application "Météo" sur iOS et iPadOS 14.5, Apple va désormais proposer des prévisions par dizaine de minutes. Vous saurez en temps réel s'il pleura à 10 minutes près. Lors des bêtas, nous avons pu avoir cette capture d'écran, il est possible que ça ne soit pas exactement pareil puisqu'Apple a fait quelques modifications. Cette nouveauté est quand même formidable ! Elle a été possible grâce au rachat de l'application Dark Sky qui possédait ses propres données météorologiques



: Grosse nouveauté pour l'application "Météo" sur iOS et iPadOS 14.5, Apple va désormais proposer des prévisions par dizaine de minutes. Vous saurez en temps réel s'il pleura à 10 minutes près. Lors des bêtas, nous avons pu avoir cette capture d'écran, il est possible que ça ne soit pas exactement pareil puisqu'Apple a fait quelques modifications. Cette nouveauté est quand même formidable ! Elle a été possible grâce au rachat de l'application Dark Sky qui possédait ses propres données météorologiques Apple Podcasts change un détail : Apple a modifié la mention "s'abonner" sur les podcasts. Désormais, quand vous êtes intéressé par un podcasts vous pouvez le "suivre". Probablement le syndrome Twitter...

: Apple a modifié la mention "s'abonner" sur les podcasts. Désormais, quand vous êtes intéressé par un podcasts vous pouvez le "suivre". Probablement le syndrome Twitter... Apple CarPlay s'améliore : Avec iOS 14.5, Apple vous propose un partage plus simple et plus rapide du temps estimée d'arrivée. Cette fonction est fantastique pour partager l'itinéraire qui vous reste à faire avec une personne chez qui vous êtes invité.

: Avec iOS 14.5, Apple vous propose un partage plus simple et plus rapide du temps estimée d'arrivée. Cette fonction est fantastique pour partager l'itinéraire qui vous reste à faire avec une personne chez qui vous êtes invité. Le retour du Picture in Picture avec YouTube (via Safari) : Cela ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois. Avec iOS et iPadOS 14.5, il semblerait que vous pouvez à nouveau mettre une vidéo YouTube en Picture in Picture quand vous êtes sur Safari. En ce qui concerne l'application iOS, c'est toujours bloqué, mais ça c'est de la faute à Google !

Comment télécharger iOS 14.5 et iPadOS 14.5 ?

Premièrement, vous avez besoin d'un iPhone ou d'un iPad éligible à iOS 14.

Côté iPhone, vous êtes éligible si vous avez un :

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE 2020

iPhone SE

iPod Touch (7e génération)

Du côté de l'iPad, vous pouvez installer iPadOS 14.5 si vous avez l'un de ces modèles suivants :

iPad Pro 12.9 (4e génération)

iPad Pro 11 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (3e génération)

iPad Pro 12.9 (2e génération)

iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

iPad mini 4

La mise à jour vous attend dans les réglages de votre appareil. Direction Général puis "Mise à jour logicielle". Attention, le téléchargement ce soir risque d'être assez lent puisque les serveurs d'Apple vont être fortement sollicité, il va falloir être patient. Si vraiment vous rencontrez des difficultés, effectuez la mise à jour tôt demain matin !