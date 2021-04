iPad Pro 2021 : Une puissance inégalable selon les dirigeants

Il y a 12 heures

Alexandre Godard

Deux dirigeants d'Apple se sont lancés la semaine dernière dans le jeu des interviews. Un bon moment pour faire de la pub sur l'iPad Pro 2021 qui devrait repousser les limites que ce soit au niveau de la qualité d'image ou de la puissance.

Une puissance inégalable

Lors de son évènement Spring Loaded qui s'est déroulé mardi dernier, Apple a présenté l'iPad Pro 2021 qui semble plus puissant que jamais. Grâce à certaines fonctionnalités mais surtout à l'implantation de cette fameuse puce M1 siglée Apple, cet iPad Pro s'annonce comme un monstre de puissance voire imbattable dans son domaine selon certains dirigeants d'Apple.



Lors d'une interview auprès du média TechCrunch, Greg Joswiak & John Ternus se sont exprimés sur le rôle de l'iPad ainsi que l'apport d'autant de puissance pour les développeurs et les utilisateurs.



Déclaration de John Ternus :

Nous avons toujours essayé d'avoir le meilleur affichage. Nous partons du meilleur écran sur n'importe quel appareil comme celui-ci, et nous le rendons encore meilleur, car c'est ce que nous faisons et c'est pourquoi nous, nous aimons venir travailler chaque jour, c'est faire le prochain grand pas en avant.

Rien de bien intéressant dans cette déclaration si ce n'est qu'elle permet de rappeler qu'Apple va devenir le seul sur le marché des tablettes à repousser les limites et proposer un écran mini-LED sur le modèle 12.9". Pour rappel, ce type d'écran doit permettre un meilleur contraste, une meilleure gestion des couleurs et une luminosité accrue qui devrait convenir aux professionnels.



Pour ce qui est de la partie puissance, au-delà de l'utilisateur qui devrait en avoir pour son argent et qui ne devrait jamais être en manque de ressources quelle que soit son utilisation de l'iPad, c'est au niveau des professionnels que Greg Joswiak a souhaité s'exprimer.

Selon lui, le fait de proposer autant de puissance couplée au nombre important d'utilisateurs doit pousser les développeurs à créer des applications créatives qui requièrent énormément de données. Tout est donc réuni pour que l'iPad devienne encore plus indispensable dans les années à venir d'après Joswiak qui juge même que l'iPad propose carrément "plus de puissance" que ce que demandent les développeurs.

Parce que nous avons créé cette capacité, nous avons créé cette performance et en passant, nous en avons vendu un assez grand nombre d'iPad, ce qui est une très bonne combinaison pour que les développeurs viennent ensuite dire qu'ils peuvent en profiter. Il y a suffisamment de clients ici et les performances sont suffisantes. Nous créons plus de marge de manœuvre pour les performances que les développeurs sauront utiliser.

Comme toujours, la fameuse question "l'iPad remplace-t-il le Mac ?" a été posée (autre interview) mais les deux dirigeants ont préféré ressortir le couplet classique sur le sujet à savoir que l'iPad n'a pas pour objectif de remplacer un Mac. Même si Apple harmonise de plus en plus tous ses produits, l'iPad doit rester le meilleur dans le secteur des tablettes et pareil pour le Mac dans le monde des ordinateurs.



Le fait que l'iPad prenne en charge le format clavier/souris ou encore que le Mac M1 soit désormais capable d'ouvrir les apps iPhone ne change rien à la politique d'Apple qui souhaite que chaque produit reste le meilleur dans sa catégorie même s'il sait faire certaines tâches qui ne lui sont à la base pas destinées.



Pour finir, la nouvelle fonctionnalité Center Stage (cadre centré) a été évoquée ou du moins mise en valeur pour ses compétences. Afin que la caméra zoom/dézoome en fonction du nombre de personnes présentes dans le champ de vision de l'iPad, Apple a travaillé sur la caméra mais également le SoC et les algorithmes, indispensables pour réaliser ce tour de magie. Ternus a d'ailleurs décrit son fonctionnement comme "très fluide" lorsqu'il l'a testée et utilisée. Vivement que nous l'ayons entre nos mains pour voir si toutes ses belles promesses sont justifiées.