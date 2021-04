Apple assure avoir essayé de faire fonctionner Adobe Flash sur iOS, mais sans succès !

Julien Russo

Nous avons toujours eu la vision d'Apple qui était contre l'idée d'adopter Adobe Flash sur ses iPhone et iPad. Cependant, d'après une récente déposition dans le cadre de l'affaire Apple VS Epic Games, le géant californien aurait essayé d'adopter Flash sur iOS et aurait même soutenu Adobe. Une déclaration pour le moins surprenante !

Une révélation inédite

Apple essaie d'anticiper les attaques d'Epic Games par tous les moyens, comme le géant californien ne sait pas sur quel terrain va attaquer le créateur de Fortnite, l'entreprise protège ses arrières sur plusieurs sujets.

Nous avons pu apercevoir cette nuit qu’iMessage devait être porté sur Android, mais pour différentes raisons, le projet n'a pas été jusqu'au bout. Une autre révélation est sortie des dépositions d'Apple, elle concerne directement Adobe Flash qui a toujours été recalé sur iOS et iPadOS durant son existence.

On se rappelle notamment de l'hostilité de Steve Jobs envers la technologie Flash Player sur mobile !



Dans la déposition, c'est Scott Forstall qui s'exprime, selon ses propos, Apple n'a pas expédié Flash. L'équipe en charge du développement d'iOS a essayé de faire fonctionner Flash avec toutes les manières imaginables, mais à chaque fois les résultats étaient décevants, ce qui a poussé Apple a abandonné l'idée de collaborer avec Adobe.

Flash a été un problème par la façon dont il s'accrochait aux systèmes, cela a été un cauchemar viral sur Windows et même sur le Mac. Lorsque nous l'avons fait fonctionner sur iOS, les performances étaient vraiment mauvaises et embarrassantes et elles ne pouvaient jamais atteindre quelque chose qui serait une valeur ajoutée pour le consommateur.

Ce que veut démontrer Scott Forstall à travers cette déclaration, c'est la capacité d'Apple à intégrer des outils multiplateformes dans iOS, les avocats de la firme de Cupertino savent qu'Epic Games va attaquer Apple sur la fermeture de son OS, un point qui est souvent dénoncé par les consommateurs.



Pour rappel, Steve Jobs avait publiquement critiqué Adobe Flash Player sur plusieurs points : sont incapacité à "accéder au web complet", sa fiabilité, ses performances, sa sécurité, son autonomie... Le co-fondateur d'Apple n'avait trouvé aucun avantage à avoir Adobe Flash Player sur iOS !