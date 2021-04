Le CES 2022 se tiendra à Las Vegas en physique mais également en numérique

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Comme tous les gros évènements physiques, le CES connaît une période assez difficile. L'année 2022 devrait redonner goût à la vie d'avant car les dirigeants annoncent le retour de la version physique à Las Vegas.

CES 2022 : le retour du vrai format

Dans un monde ou la pandémie de coronavirus continue de nous embêter, il est bien difficile de prévoir en avance certains évènements tant la situation peut repartir dans le mauvais sens à tout moment. Cependant, étant donné que l'année 2021 est l'année de la vaccination mondiale et de masse, tout le monde commence à reprendre espoir et espérer une année 2022 meilleure.



Après une édition 2020 qui s'est déroulée juste avant le début de la crise sanitaire mondiale, le CES s'est retrouvé obligé d'annuler l'édition 2021 de cette année, à causes des instabilités qui planent toujours au-dessus de notre tête. Cette version 2021 s'est donc effectuée en 100% virtuelle.



Comme expliqué plus haut, il semblerait que les organisateurs reprennent espoir pour l'année prochaine car ils viennent d'annoncer que le CES 2022 se déroulera en direct de Las Vegas pour un retour au format physique.



S'ils se disent très heureux de pouvoir relancer le format physique (réel), ils n'oublient pas que le CES 2021 totalement virtuel a fonctionné à merveille et qu'il a même gagné sa place pour le CES 2022. En effet, le CES 2022 sera une sorte d'évènement "hybride" et se tiendra du 3 au 8 janvier. Cela devrait être l'occasion de réunir plus de 1000 entreprises prêtent à faire connaître leur technologie.

Le CES® 2022, l'événement technologique le plus influent au monde, reviendra à Las Vegas l'année prochaine. À la suite d'un CES 2021 entièrement numérique réussi, le CTA convoquera l'industrie de la technologie en personne et numériquement, donnant à un public mondial un accès aux grandes marques et aux startups, ainsi qu'aux leaders et défenseurs de l'industrie les plus influents au monde. Le CES retourne à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022, les Journées des médias ayant lieu du 3 au 4 janvier 2022.



Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas qui abrite le CES depuis plus de 40 ans et avons hâte de voir de nombreux visages nouveaux et de retour. Des centaines de cadres nous ont dit à quel point ils avaient besoin du CES pour rencontrer des clients nouveaux et existants, trouver des partenaires, toucher les médias et découvrir l'innovation.

Pour ce qui est du covid, Gary Shapiro, PDG du CTA explique qu'il se soumettra sans aucun souci aux directives données par le gouvernement en matière de sécurité. Il espère d'ailleurs que la situation se sera grandement améliorée d'ici là.



Quoi qu'il en soit, nous pouvons noter plusieurs points à retenir. Premièrement que tout le monde semble ravi rien qu'à l'idée d'imaginer pouvoir participer à nouveau à ce genre d'évènements. Deuxièmement, cette pandémie mondiale a augmenté encore plus notre dépendance à la technologie, même si pour le coup, c'est un point positif car cela permet de faire profiter des millions de personnes.