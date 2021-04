Albums lance ses offres de stockage payantes (+ vidéo de Taig)

Il y a 43 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le mois dernier, nous vous présentions en avant-première le concurrent européen d'Instagram. L'application Albums, créée par Taïg Khris qui avait déjà sorti le service onoff il y a quelques années, a réalisé un très beau démarrage grâce à un accent mis sur la sécurité et la maitrise des données.



Et bien voici la première mise à jour majeure qui comprend notamment l'introduction des forfaits de stockage. Il y en a pour tous les utilisateurs, de l'occasionnel au professionnel.

Albums se met à jour sur iOS

Pour mémoire, l'idée de Taïg Khris est de proposer une alternative crédible aux applications américaines et chinoises. C'est pour cela qu'Albums est développé en France, hébergé en Europe et soutenu par des sponsors français comme Frédéric Mazzella (fondateur de BlaBlaCar) ainsi que les sportifs Sébastien Chabal, Laurent Koscielny ou encore Olivier Giroud.

Les prix du stockage dans Albums

Si vous aviez découvert Albums lors de son lancement, vous savez déjà qu'on peut donc y stocker ses photos et vidéos de manière sécurisée et sans perte de qualité. Ensuite, il est possible de partager finement ses médias avec une personne, un groupe ou autre, avec même des limites dans le temps. Pour en savoir plus, relisez notre avis sur Albums.



Mais le modèle économique n'était pas encore connu lors de la première version. Avec la mise à jour 1.5.19, nous avons enfin les tarifs avec des forfaits mensuels ou annuels qui vont de 1,99€ à 999,99€. Oui, c'est cher mais à ce prix, vous pourrez stocker 20 To de médias dans le cloud pendant un an. Les offres hautes s'adressent aux professionnels qui ont des quantités importantes à sauvegarder.



Voici la liste des achats intégrés d'Albums :

100 Go : 1,99 €/mois

100 Go : 19,99 €/an

200 Go : 2,99 €/mois

200 Go : 29,99 €/an

2 To : 9,99 €/mois

2 To : 99,99 €/an

10 To : 49,99 €/mois

10 To : 499,99 €/an

20 To : 99,99 €/mois

20 To : 999,99 €/an

Parmi les autres nouveautés, on note la possibilité d'envoyer ses médias vers l'app Albums à partir de la galerie photos native et des autres applications, ainsi que la possibilité d'inviter des amis par SMS depuis les réglages.

Des chiffres et un mot Taïg Khris pour les lecteurs d'iPhoneSoft

Enfin, concernant les chiffres du démarrage de l'app, Taïg Khris nous a envoyé une vidéo expliquant qu'en quelques jours seulement, Albums avait été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois et que les serveurs comptaient déjà plusieurs centaines de milliers d'images uploadées. Et quelques semaines plus tard, ce sont des millions de photos et vidéos qui sont hébergées sur la plateforme. Un joli succès qui permet d'envisager sereinement l'avenir et les prochaines étapes.

En attendant d'en savoir plus sur les futures mises à jour d'Albums, terminons avec la fameuse vidéo de l'ancien triple champion de roller (on se souvient du saut de la Tour Eiffel !) qui remercie chaleureusement iPhoneSoft et vous, chers lecteurs, pour ce lancement réussi.

Vous avez déjà installé Albums ? Faites-nous part de vos retours dans les commentaires !



Télécharger l'app gratuite Albums