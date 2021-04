Finalement le suivi publicitaire d’iOS 14.5 est gérable pour Facebook

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Pas plus tard qu'hier soir, Facebook a fait le bilan du premier trimestre 2021 et a évoqué certains sujets chauds comme la nouvelle règle d'Apple en matière de suivi publicitaire. Selon le directeur financier, la situation devrait finalement être gérable.

Facebook tempère ses propos sur iOS 14.5 ?

En ce qui concerne la transparence du suivi d'application, plusieurs applications (dont iPhoneSoft) l'avaient mis en place bien avant iOS 14.5 mais depuis la sortie officielle lundi soir de cette version, tout le monde à l'obligation de respecter cette règle.



Vous l'aurez sûrement remarqué, les applications installées dans votre téléphone font apparaître une fenêtre pop-up vous demandant votre autorisation pour le suivi publicitaire. Bien évidemment, contrairement à avant où l'utilisateur n'avait pas le choix, dorénavant il y a fort à parier pour que la plupart refusent cette demande surtout après toutes les histoires entendues sur ce sujet.



Nous l'avons évoqué de nombreuses fois, Facebook a crié au scandale lorsqu'il a appris cette nouvelle il y a plusieurs mois et n'a jamais lâcher l'affaire. À travers plusieurs communiqués, le géant du web a critiqué cette nouvelle règle d'Apple et en a profité pour tenter d'expliquer que cela allait "tuer" certains revendeurs...



Quoi qu'il en soit, nous avons bien compris que Facebook générait chaque année une somme très importante liée aux revenus publicitaires et que cette nouvelle "loi" made in Apple allait lui fait perdre pas mal d'argent.

Mais quand on n'a pas le choix dans la vie, il vient un moment où l'on se met à tempérer et accepter la situation. C'est visiblement ce qu'à souhaiter expliquer Dave Wehner, directeur financier de Facebook. Pas plus tard qu'hier, Facebook a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre 2021 et a donné son point de vue sur certaines choses lors de l'appel aux résultats.



Selon lui, il semblerait que l'impact sur le groupe Facebook soit finalement "gérable". Plutôt ironique d'entendre cette déclaration après les nombreux communiqués annonçant une catastrophe jamais vue dans le monde de la publicité. Il a également saisi l'occasion pour en remettre une petite couche sur Apple et sa manière de procéder, c'est de bonne guerre.

Dans l'ensemble, l'impact de ces changements spécifiques à ‌iOS 14‌ est l'un des éléments de certains des défis d'Apple, mais nous pensons que l'impact de l'approche Apple est vraiment beaucoup plus important que cette mise à jour particulière. Apple dispose d'un certain nombre d'API privées sur le matériel et les logiciels qui profitent de leurs propres produits et services de manière stimulante. Nous sommes confrontés à ce problème dans des endroits comme nos produits de messagerie, et même avec les produits matériels que nous lançons. Nous ne pensons donc généralement pas que cette approche fermée est la meilleure pour l'industrie du point de vue de l'innovation.

On constate donc que durant ces derniers mois, Facebook a réagi à chaud sur la situation mais après mûre réflexion, les équipes ont reçu de nouvelles directives et travaillent actuellement sur un nouveau système qui sera bien mieux adapter aux nouvelles normes. Du côté utilisateur, tout le monde semble ravi de cette nouvelle directive mise en place par Apple qui devrait une nouvelle fois protéger un peu plus les données si importantes liées à la vie privée.



