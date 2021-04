Mozilla VPN est disponible en France

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1



Il y a quelques mois, Mozilla avait exprimé son ambition de se lancer sur le marché des VPN. Avec des millions d'utilisateurs au quotidien sur son navigateur internet, la fondation Mozilla possède déjà un grand nombre de fidèles qui lui font confiance, un atout majeur quand on lance un nouveau service. Après une longue attente, Mozilla VPN est enfin disponible en France et dans plusieurs pays.

Mozilla VPN est sur l'App Store

On ne le dit jamais assez souvent, mais la patience paie toujours tôt ou tard !

Alors que Mozilla VPN était déjà disponible depuis plus de 6 mois aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Malaisie, au Canada et au Royaume-Uni, la fondation propose maintenant son VPN pour la France et l'Allemagne.

Attendu par la communauté Mozilla, le VPN est désormais accessible avec toutes les fonctionnalités indispensables pour profiter pleinement de son offre.



Les engagements de Mozilla envers son VPN sont nombreux.

À commencer par le protocole Wireguard. Dans la présentation de son offre, Mozilla se vante d'utiliser l'un des meilleurs chiffrements pour garder votre activité en ligne privée, quel que soit le réseau où vous êtes connecté.



Autre point fort, Mozilla vous assure que vous profiterez pleinement des débits descendants et montants de votre connexion internet. Le protocole Wireguard a le talent de protéger votre identité, votre confidentialité tout en assurant les performances de votre connexion. Finalement, que vous soyez avec ou sans Mozilla VPN, vous aurez les mêmes débits !

À vérifier si cette promesse est vraiment réelle...

Mozilla VPN c'est aussi un choix diversifié de serveur. Le service vous proposera des serveurs dans 30 pays différents, ce qui est pas mal pour un lancement, mais ce qui est très faible quand on compare avec la concurrence.

Si on regarde par exemple CyberGhost (qui est devenu un monstre sur le marché du VPN en quelques années), le service compte 6 200 serveurs de qualité dans 89 pays différents !

Bon, après on peut se demander : "avons-nous besoin d'autant de serveurs et de pays quand on utilise un VPN ?", pour de nombreuses personnes, la réponse sera probablement non.

Qu'est-ce que donne l'offre ?

L'offre de Mozilla VPN s'avère être plutôt généreuse. Tout d'abord, si le service ne vous convient pas, vous aurez le droit à une garantie de remboursement de 30 jours !

Au niveau des tarifs, on est dans la moyenne du marché, pas de prix révolutionnaire ni de prix excessifs. L'abonnement 1 mois coûte 9,99€/mois, l'abonnement 6 mois coûte 6,99€/mois, l'abonnement 12 mois coûte 4,99€/mois.

Chaque abonnement vous permet d'utiliser Mozilla VPN sur 5 appareils différents, autrement dit Mozilla ne se ferme pas au partage de compte.

Tiens... d'ailleurs, ça nous fait penser que vous pouvez peut-être profiter de Mozilla VPN encore moins cher grâce à Spliiit.com !

Où trouver Mozilla VPN ?

Ce qui est important pour un VPN (surtout avec la concurrence qu'il y a), c'est d'être disponible sur tous les OS.

Pour l'instant, Mozilla VPN est disponible sur :

macOS (10.15 et plus)

(10.15 et plus) Windows 10 (exclusivement à la version 64 bits)

(exclusivement à la version 64 bits) iOS (à partir de 13.0)

(à partir de 13.0) Android (version 6 ou supérieure)

(version 6 ou supérieure) Linux (exclusivement Ubuntu)

Tarifs accessibles, discours convaincants sur le respect de la vie privée, grand choix de pays pour les serveurs, protocole de chiffrement de dernière génération, garantie d'une vitesse optimale... Finalement, Mozilla VPN s'avère être un sérieux compétiteur !

Télécharger l'app gratuite Mozilla VPN - Sécurisé & Privé