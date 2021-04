Apple Pay surveillé par les autorités françaises ?

Il y a 23 min

Alexandre Godard

Réagir



L'autorité de la concurrence française vient de publier un rapport qui montre les changements rapides qu'a connu le secteur bancaire ces derniers temps notamment grâce au numérique. Une situation à surveiller de très près selon leurs dires.

Apple et l'anti-concurrence, une longue histoire

Apple le sait mieux que quiconque, être l'une des sociétés les plus connues au monde apporte énormément d'avantages mais également pas mal de soucis. Parmi les secteurs où Apple se fait souvent réprimander, on note bien sûr celui de la concurrence.



Depuis plusieurs années et encore plus ces derniers mois, Apple se fait attaquer de toute part sur son monopole dans certains domaines et l'anti-concurrence que cela produit. Même s'il n'est pas du tout le seul impliqué, il semblerait que cela soit reparti pour un tour.



Pas plus tard qu'hier, l'Autorité de la concurrence française a publié un communiqué sur les changements modernes dans le secteur des paiements et la place qu'occupe la Big Tech. Ce rapport assez conséquent démontre la part importante détenue désormais par les paiements numériques et donc par les grandes entreprises technologiques dont Apple avec son service Apple Pay.

L'Autorité de la concurrence appelle donc à la vigilance et à la surveillance récurrente de l'évolution dans ce domaine. Vous l'aurez sûrement remarqué, certaines fintechs proposent plusieurs services avantageux que le secteur bancaire traditionnel ne peut se permettre d'offrir sauf à un prix élevé. Cet exemple ne représente qu'un point parmi les centaines à traiter pour s'assurer que l'anti-concurrence ne prenne pas une place trop importante dans le secteur bancaire.



Pour ce qui est d'Apple par exemple, les autorités voient très bien que la Pomme se renforce de plus en plus dans ce domaine. Il suffit de s'arrêter sur les services liés au monde bancaire proposés par Apple comme Apple Pay, le Wallet, le NFC confidentiel ou encore la carte de crédit Apple qui effectivement est seulement disponible aux États-Unis pour le moment mais devrait bien voir le jour en France dans les années à venir.



Il est également facile de constater qu'en quelques années, toutes les banques françaises "classiques" ont adoptés Apple Pay, sûrement car les nombreux clients possédant un iPhone réclamaient ce service. Après avoir vu les autorités européennes se mettre sur le dos d'Apple Pay, voilà que la France se penche à son tour sur le sujet. Même si entre nous, on se doute bien qu'Apple prépare tout minutieusement pour ne pas se faire épingler en repoussant les limites un peu trop loin.



N'hésitez pas à lire le rapport dans sa totalité si ce sujet vous intéresse.



Source