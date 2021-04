La pandémie fait exploser les résultats financiers de Twitter

Il y a 5 heures

Julien Russo

La pandémie que nous vivons à l'heure actuelle est une catastrophe pour de nombreux secteurs partout dans le monde, cependant elle est très bénéfique pour les entreprises qui ont la totalité de leur activité en ligne. On pense aux services de streaming comme Netflix, aux géants du e-commerce comme Amazon, mais aussi aux... réseaux sociaux !

Twitter annonce des résultats époustouflants

Cela fait maintenant plus d'un an que nous vivons dans un monde que nous n'avons jamais connu auparavant, nous avons été obligés de nous adapter à un nouveau mode de vie rythmé par la distance sous toutes ses formes.

Le plus difficile est probablement de limiter le contact avec ses proches, de ne plus partager d'activité, de soirées, de repas... Ce changement brutal nous a rapprochés d'une chose : les moyens de communications numériques. Notre comportement vis-à-vis des technologies comme l'iPhone, l'iPad et le Mac s'est intensifié, le temps d'écran a doublé, voire triplé chez certains utilisateurs !



Cette nouvelle tendance se reflète dans les résultats financiers de Twitter pour le premier trimestre de 2021. Le réseau vient de dévoiler une forte croissance de son nombre d'utilisateurs actifs. En moyenne, nous étions 199 millions à nous connecter tous les jours, cela représente une hausse de près de 20% par rapport au T1 2020 (166 millions d'utilisateurs actifs).



Le réseau social reconnait dans ses résultats financiers que sans les utilisateurs internationaux (hors des États-Unis), les chiffres seraient catastrophiques. Dans cet incroyable chiffre de 199 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement, environ 133 millions habitent en dehors des États-Unis. Là aussi, on constate une forte augmentation avec une croissance de 22% !

Comment expliquer un tel engouement envers Twitter et les réseaux sociaux en général ?

Sans surprise, le premier argument vient du besoin de s'exprimer. Alors que nous sommes isolés (pour la plupart en télétravail), notre côté humain prend le dessus et nous avons besoin d'échanger et de partager sur différents sujets.



L'autre raison viendrait du besoin d'actualité. Ce que nous voyons sur Twitter est souvent très différent de ce qu'on peut apercevoir sur les chaînes d'informations à la télévision ou dans les médias. Les sujets d'actualités sont abordés différemment, des images et vidéos qu'on ne verrait jamais à la TV transitent dans les hashtags sur Twitter et dans les TL...

Cette information sans tabou, sans filtre et vérification avant publication séduit toujours plus d'utilisateurs, surtout en cette période où l'actualité est très intense avec la Covid-19 qui continue à se propager et où les vaccins comme celui d'AstraZeneca font débat.

Plus d'utilisateurs = plus de revenus

Twitter vit essentiellement des revenus publicitaires (un peu comme ses concurrents), du coup s'il y a plus d'utilisateurs, il y a logiquement plus de revenus. C'est justement ce qui se passe !

L'année 2020 a été compliquée à cause des annonceurs qui retiraient tous leurs campagnes marketing pendant le premier confinement. Beaucoup se disaient "à quoi ça sert de continuer de promouvoir des produits quand les magasins sont fermés et l'économie au point mort ?". Grâce aux confinements moins stricts un peu partout dans le monde, les annonceurs ont été plus nombreux pour ce premier trimestre de 2021.

Cela se ressent incontestablement dans les résultats de Twitter. Le réseau social a annoncé un chiffre d'affaires spectaculaire de 1,04 milliard de dollars sur le T1 2021, cela représente une croissance de 28% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

En ce qui concerne le bénéfice net, Twitter indique que celui-ci s'élève à 68 millions de dollars.



Dans son PDF à destination des investisseurs, Twitter déclare s'attendre à ce que les revenus totaux augmentent plus rapidement que les dépenses en 2021. Le réseau social indique également être vigilant par rapport à l'ajout de l'anti tracking d'iOS 14.5, Twitter ne peut plus suivre ses utilisateurs sans leurs autorisations et c'est évidemment une perte financière conséquente. Le réseau va observer sur les mois à venir si cela a vraiment un impact négatif sur son chiffre d'affaires.



