Notre premier avis sur les AirTags d'Apple

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

2



Les produits les moins chers d'Apple sont arrivés chez les premiers clients, et bien évidemment à la rédaction. Il s'agit bien sûr des AirTags, les petits traqueurs à 35€ l'unité ou 119€ le pack de 4. Faisons le tour du propriétaire, avec un premier avis grâce à un mini test de quelques heures. C'est peu, mais c'est déjà mieux que certains qui en parlent sans savoir.

Un vrai produit Apple

Comme d'habitude avec les appareils Apple, le packaging est soigné et l'ouverture du coffret procure toujours cette sensation unique. On ouvre la boite qui s'ouvre en trois volets pour découvrir un tout petit AirTag. Protégé par une pellicule plastique, le traqueur s'active dès qu'on ôte sa fine couche de protection. Un petit son aigu nous indique alors que la balise est opérationnelle.

En forme de bouton arrondi, le AirTag est bien fini, très compact et aussi très léger. On pourra donc le glisser partout, même si le côté bombé de la balise pourrait être problématique pour le glisser dans certains endroits étroits. Et la partie en métal se raye très facilement, c'est un fait.

Comment ça marche les AirTags ?

Configuration

Mais alors, comment ça marche ? Comme avec les AirPods, il suffit d'approcher le traqueur près de son iPhone pour déclencher le panneau de configuration et d'appairage de votre nouveau joujou. Sachez qu'un iPhone peut gérer jusqu'à 16 balises, en tout cas un Apple ID peut enregistrer jusqu'à 16 AirTags.



Lorsqu'on approche un AirTag, iOS 14.5 affiche alors le panneau qui permet de lancer le processus. On peut alors choisir un nom pour identifier l'AirTag, chose pratique si vous en avez plusieurs et qui servira notamment à l'identifier sur la carte dans "Localiser". Une fois cette étape réalisée, votre balise est prête à vous rendre service. Si vous en avez plusieurs, répétez cette étape en prenant soin d'ôter le film protecteur pour mettre en service l'élément en question juste avant l'appairage pour éviter toute confusion.

En cas d'erreur

Si vous avez un message d'erreur lors de la connexion, "Impossible de se connecter au serveur, réessayez plus tard", alors c'est que les serveurs d'Apple sont surchargés. Re-tentez votre chance quelques minutes après.

Utilisation du AirTag

Avec une autonomie d'un an annoncée, le AirTag qui est alimenté par une pile CR2032 standard, pourra suivre vos précieux objets à la trace et surtout vous guider auprès d'eux en cas de perte. C'est là tout l'intérêt de ce produit attendu depuis deux ans et qui nous arrive enfin. Avec sa puce U1 et le Bluetooth, l'AirTag affiche une précision diabolique en intérieur, avec une marge d'erreur de moins d'un mètre. Mais pour cela, il faut un iPhone 11 ou un iPhone 12 dotés de la fameuse puce à ultra-large bande.



Pour les suivre à la trace, vous aurez compris qu'il faut ouvrir l'app "Localiser" d'Apple. On aperçoit alors ses traqueurs sur une carte avec une icône qui permet de les reconnaître. Si plusieurs sont au même endroit, alors le système les regroupe dans une bulle.

Passons maintenant au test proprement dit. Après avoir placé un AirTag dans un sac de sport qui a été caché par notre collègue Julien, il est temps de jouer les chercheurs d'or. Avec un iPhone 12 mini, la puce U1 facilite grandement la localisation notamment grâce à une aide visuelle sans équivoque qui vous dirige toujours au bon endroit. En plus de la flèche, le moteur haptique émet quelques secousses quand on s'approche de l'AirTag, un peu comme avec le HomePod Mini depuis iOS 14.4.

Bon, c'est très bien mais en extérieur ? Nous avons placé un AirTag dans une voiture, puis nous sommes partis nous promener, tout en ayant activé les notifications de localisation pour ce dernier ("me prévenir quand il sera localisé"). Et bien quelques instants plus tard, nous avons reçu une première information précisant le lieu où il a été repéré. Ensuite, il y en a eu bien d'autres, nous avons donc coupé l'option.



Le mode "Perdu" fonctionne de la même manière, sauf qu'il va envoyer un message à celui qui passe à côté. Dans les deux cas, le système repose sur le réseau maillé d'iPhone et autres appareils Apple à proximité. Cela confirme notre première crainte lors de l'annonce, à savoir que les AirTags en extérieur ne seront pas très utiles en rase campagne. Il faut qu'il y ait un minimum de passage aux alentours, et surtout avec des clients Apple. En revanche, à la maison, cela s'avère très utile si vous avez tendance à perdre vos objets, même si les murs épais en pierre ont tendance à couper le signal UWB. Rappelons que si le traqueur est loin de vous pendant trois jours, il se mettra à sonner, histoire de ne pas s'en servir comme d'un mouchard pour suivre sa femme, son mari ou ses enfants par exemple.

Conclusion du test

Et c'est là toute la question qu'il faut vous poser avant de passer commande. En ai-je vraiment besoin ? Si tel est le cas, vous pouvez foncer, les AirTags sont une nouvelle réussite à mettre au crédit d'Apple qui va certainement faire plus que de l'ombre à Tile, le pionnier sur ce marché des traqueurs connectés.

Acheter les AirTags :

Voici quelques photos supplémentaires avec le porte-clef ainsi qu'une pièce de 2€ pour prendre conscience de la taille :