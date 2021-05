Bons plans iOS : Braveland, FileCalendar, Balance Stuff

Hier à 23:26 (Màj hier à 23:26)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Braveland, FileCalendar, Balance Stuff. L'occasion d'économiser 35€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Mideo (App, iPhone / iPad, v11.0, 4 Mo, iOS 14.1, Topanga Technologies, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Vous ne voulez pas que votre musique s'arrête lorsque vous enregistrez une vidéo?



Des dizaines de milliers de personnes utilisent déjà Mideo comme l'application indispensable et incontournable pour tous ceux qui souhaitent écouter de la musique et enregistrer des vidéos EN MÊME TEMPS.



Mideo est une application classée parmi les 100 meilleures qui utilise la caméra vidéo de haute qualité intégrée d'Apple et enregistre instantanément les vidéos que vous prenez directement sur votre propre pellicule.



Les + : Très pratique, notamment pour les réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Mideo





FileCalendar (App, iPhone / iPad, v2.2.1, 17 Mo, iOS 11.0, Homburg&Schmidt UG (haftungsbe...) passe de 2,29 € à gratuit.

FileCalendar est un agenda qui ajoute la gestion des fichiers joints, les évènements et les fichiers.



Un véritable tout en un qui vous permet également de transférer des pièces jointes vers d'autres applications.



Les + : Utile pour les informations liées aux voyages ou réunions Télécharger l'app gratuite FileCalendar





Windy (App, iPhone / iPad, v5.0.3, 96 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit.

Une collection de sons stéréoscopiques en 3D à écouter pour se détendre et s'endormir.



Dormez, détendez-vous, méditez et concentrez-vous mieux avec Windy car l'appli masque le bruit indésirable. Vos oreilles adoreront Windy parce qu'elle joue sons de grande qualité pour les écouteurs stéréo et vous pouvez mélanger des sons naturels supplémentaires.



Les + : Unique

Bien réalisée Télécharger l'app gratuite Windy





Jeux gratuits iOS :

Level (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8.0, 20 Mo, iOS 12.1, Starch Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Bougez les pièces, alignez les plateformes, restez calmes... Level est, comme vous pouvez vous en douter, un jeu de puzzle minimaliste mais très complexe...



Pas de publicités, pas d'achats intégrés, que de la réflexion !



Les + : 140 niveaux

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Level





Classroom Battle! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0, 106 Mo, iOS 9.0, Dan Lespect) passe de 1,09 € à gratuit. Utilisez vos compétences de lancer de papier pour battre l'enseignant et résoudre des énigmes dans Classroom Battle. Passez de l'école élémentaire à l'université en jetant du papier à vos camarades de classe et à vos professeurs.



Jouez à une série de mini-jeux et engagez-vous dans des batailles individuelles en cours de route.



Les + : Défoulez-vous ! Télécharger le jeu gratuit Classroom Battle!





Terradel (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 405 Mo, iOS 10.0, Chimoru LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Terradel est une île mystique pleine de merveilles et de secrets. Les villes de Terradel existent en harmonie avec les éléments de la nature. Aquadel, la ville de l'eau. Floradel, la ville de la forêt. Glaciadel, la ville de glace. Petradel, la ville de la terre. Et Desedel, la ville de l'air. Terradel abrite les Terradiens, qui vivent dans les villes et s'occupent des merveilles naturelles de l'île. Les environnements de Terradel vont des côtes tropicales avec des eaux bleues tranquilles, de vastes forêts tropicales, de hautes montagnes enneigées, d'énormes réseaux de grottes souterraines et des déserts sans fin balayés par le vent.



Vous incarnez Hydro, un Terradian d'Aquadel. Lorsqu'un mal ancien ressuscite, le sort de Terradel est entre vos mains. Aidez Hydro dans sa quête pour trouver les Terrastones et vaincre Malice Borg.



Attention, que en anglais.



Les + : Un jeu d'aventure avec une vraie histoire Télécharger le jeu gratuit Terradel





Balance Stuff (Jeu, Action, iPhone / iPad, v5.1, 39 Mo, iOS 12.0, Rakshak Kalwani) passe de 2,29 € à gratuit. Gardez tous les objets sur la table dans Balance Stuff. Empilez et disposez divers objets sans qu'ils ne tombent. Au fur et à mesure que vous avancez, vous débloquerez des objets plus difficiles, mais il n'y a pas de limite de temps, donc pas besoin de vous précipiter.



Les + : Plus de 300 niveaux. Télécharger le jeu gratuit Balance Stuff





Promotions iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 2,29 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €





Braveland (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.3, 287 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 3,49 € à 0,99 €.

Braveland est un jeu de stratégie d'une qualité plus que correcte. Il propose une aventure relativement courte mais plaisante et vous fera passer de très bons moments. Sur plateforme mobile, ses concurrents sont peu nombreux, et pour le prix demandé, il sera difficile de trouver mieux surtout qu'il est traduit.



On peut le comparer à un Final Fantasy Tactics.



Les + : Un style graphique sympa

Une stratégie poussée Télécharger Braveland à 0,99 €