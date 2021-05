Les nouvelles applications : Artys, OnMail, Fan of Sleep

Hier à 23:12 (Màj hier à 23:12)

Guillaume Gabriel

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Artys, OnMail, Fan of Sleep.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Artys (App, iPhone, v1.1.7, 81 Mo, iOS 11.0, Upreal Digital Inc.) Ajoutez du texte à vos vidéos avec des légendes et des éléments en AR pour Youtube, Instagram, Twitter, TikTok ou d'autres médias sociaux.



Artys vous donne le pouvoir d'enregistrer des vidéos époustouflantes avec la réalité augmentée sans aucune connaissance technique. Enregistrez votre création et partagez-la.



Créez un contenu de médias sociaux incroyable pour votre chaîne à l'aide des graphiques hautement personnalisables. Télécharger l'app gratuite Artys





OnMail (App, iPhone / iPad, v1.0.22, 49 Mo, iOS 10.0, Edison Software Inc.) Vous pouvez mieux lutter contre un déluge d'e-mails avec OnMail. Vous pouvez accepter ou bloquer un expéditeur avant qu'il n'entre dans votre boîte de réception. Il existe également d'autres fonctionnalités intéressantes comme un moteur de recherche en langage naturel et des fonctionnalités comme Smart Reply. Télécharger l'app gratuite OnMail