Rumeur : l'iPad mini 6 va débarquer en fin d'année

Il y a 2 heures

Julien Russo

Quand Ming-Chi Kuo commence à parler, l'analyste ne s'arrête plus. Après avoir donné plusieurs informations capitales sur l'iPhone pliable, Kuo continue cette fois avec l'iPad mini, il a obtenu des informations très sérieuses sur une future génération à venir. Découvrez la date approximative de commercialisation.

L'iPad mini 2021 est à venir

L'iPad mini n'est pas le modèle qui se vend le mieux, cependant Apple est conscient que grâce à son prix plus accessible et sa petite taille qui facilite le transport, il y a une véritable demande de la part des consommateurs. Pour cette nouvelle génération d'iPad mini, Apple aurait décidé de mettre en avant des caractéristiques de folies... qui pourraient remettre en question le maintien du prix actuel !



Selon le rapport de Ming-Chi Kuo, l'iPad mini 2021 va être un monstre de puissance grâce au processeur M1, tout comme son grand frère l'iPad Pro, la version mini de l'iPad va acquérir la fameuse puce qui a été conçue à la base pour les Mac.

Grâce à ce processeur "made in Apple", l'iPad mini va prendre une nette avance face à la concurrence.

Kuo parle également de l'intégration d'une nouvelle technologie d'écran, on le sait, Apple mise maintenant sur les écrans mini-LED. Ils possèdent de nombreux avantages comme une amélioration des contrastes, une luminosité plus généreuse, une profondeur des noirs plus prononcés...

Tout comme pour l'iPad Pro, l'écran mini-LED de l'iPad mini devrait être créé sur mesure pour une qualité optimale.



Autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée d'un modem 5G, maintenant qu'Apple a le fournisseur et maitrise à la perfection l'intégration du nouveau standard mobile, la firme de Cupertino compte bien nous faire plaisir.

Vous aurez donc le choix entre un iPad mini Wi-Fi ou un iPad mini Wi-Fi + 5G.



L'analyste n'a pas reparlé de son précédent rapport qui parlait de l'iPad mini, il affirmait il y a quelques mois, qu'Apple aurait pris la décision d'upgrader la taille de l'écran pour passer de 7,9 pouces à 9 pouces.

La question du prix reste pour l'instant l'une des interrogations majeures dans le rapport de Ming-Chi Kuo, l'analyste ne semble pas avoir eu d'informations concernant un changement de tarif. Quand on sait l'importance qu'a la marge de bénéfice pour Apple, il est peu probable que le géant californien propose l'iPad mini 2021 au même prix qu'actuellement (459€).

Le modem 5G et l'écran mini-LED vont forcément faire augmenter le coût de fabrication.



