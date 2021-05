WhatsApp : lire un message audio avant de l'envoyer va bientôt devenir possible

LinkedIn (App, iPhone et iPad, v9.1.93, 3/5, VF, 230 Mo, iOS 10.0) propose une nouveauté inattendue avec la dernière mise à jour. Le réseau social professionnel veut se substituer à votre...

Suite à des abus sur les transferts de messages et pour limiter la propagation des fake news (surtout à l'approche des périodes électorales américaines), la direction de WhatsApp a...

Facebook semble intéressé par le concept Apple Pay Cash qui consiste à transférer de l'argent à d'autres personnes via une conversation écrite. Pour la première fois de son histoire,...

Lorsque l'on parle d'outil de messagerie, on ne peut pas passer à côté d'une certaine application qui se nomme WhatsApp, l'une des plus utilisées dans le monde. La plateforme,...

WABetainfo qui relaie cette information explique que pour l'instant plusieurs personnes sur WhatsApp ont accès à cette fonctionnalité, il s'agit des utilisateurs qui sont actuellement sur le programme de la bêta . Cette nouveauté devrait débarquer sur WhatsApp pour iOS , mais également pour Android . Aucune information n'est pour l'instant communiquée pour une intégration dans la version macOS et Windows 10 de WhatsApp.

Sur WhatsApp il y a deux types d'utilisateurs, il y a ceux qui préfèrent écrire pour discuter avec un proche et il y a les personnes qui n'envoient que des messages vocaux . Cette nouveauté va plutôt intéresser cette seconde catégorie d'utilisateurs. En effet, WhatsApp expérimente depuis plusieurs mois la possibilité de lire un message vocal avant de l'expédier vers le destinataire. Dès que cette nouvelle fonction sera mise en ligne, il sera possible (une fois le message vocal terminé), de l'effacer, de le relire ou de l'envoyer. Voici un petit aperçu de ce que ça donnerait :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.