Apple arrête de signer iOS 14.4.2 et bloque le downgrade

Il y a 43 min

Medhi Naitmazi

Suite à la sortie hoer soir d'iOS 14.5.1 et de la semaine dernière d'iOS 14.5, Apple a cessé de signer iOS 14.4.2, la version précédemment disponible d'iOS 14 publiée le 26 mars. Il est donc impossible de downgrader vers iOS 14.4.2 depuis iOS 14.5 ou iOS 14.5.1 si vous avez déjà mis à jour votre iPhone ou iPad.



Apple ne permet plus de restaurer ou mettre à jour vers iOS 14.4.2

Apple arrête régulièrement de signer les anciennes versions des mises à jour logicielles après la sortie de nouvelles versions afin d'encourager les clients à maintenir leurs systèmes d'exploitation à jour.

iOS 14.4.2 était une mise à jour de sécurité qui corrigeait une vulnérabilité dans laquelle le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante pouvait conduire à l’exécution de scripts intersites universels. iOS 14.5 publié la semaine dernière a résolu un certain nombre de problèmes de sécurité tout en apportant des nouveautés comme 217 emoji et le déverrouillage par l’Apple Watch quand on porte un masque, et la version actuelle d'iOS 14.5.1 résout une autre paire de problèmes WebKit qui peuvent avoir été activement exploités. C’est aussi le moyen pour Apple de bloquer le jailbreak puisque les derniers firmwares ne sont pas encore compatibles, sauf iOS 14.5 avec Checkra1n qui se base toujours sur une faille matérielle disponible jusqu’à l’iPhone X.