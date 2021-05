Instagram : les sous-titres automatiques dans les stories sont désormais pris en charge

Depuis leur intégration, les stories sur Instagram sont devenues l'une des principales raisons qui nous poussent à ouvrir l'application plusieurs fois par jour. Le réseau social a ajouté une multitude de nouveautés comme les autocollants, la musique, les filtres... Aujourd'hui, Instagram passe un nouveau cap avec les sous-titres automatiques.

Nouveauté Instagram

Il nous est tous déjà arrivé d'être dans un endroit calme ou au travail et de ne pas pouvoir mettre le son quand on regarde les dernières stories disponibles. La finalité, c'est que vous regardez la personne parler, mais vous ne savez pas ce qu'elle dit. Pour contourner ce problème devenu gênant et globalement inconfortable, Instagram a décidé d'inclure les sous-titres automatiques pour vous aider à comprendre une storie sans avoir le son d'activé.

C'est à travers les autocollants que cette nouveauté est proposée aux utilisateurs. Lors de l'intégration des sous-titres automatiques, vous aurez un court instant d'attente, le temps que l'audio de votre vidéo soit analysé. Une fois le coup de baguette magique terminé, vous aurez des phrases qui s'afficheront au fur et à mesure quand vous parlez dans la vidéo.

Les phrases se présentent en majuscule et en gras à l'endroit que vous souhaitez dans la vidéo, c'est à vous choisir l'emplacement comme n'importe quel autocollant.



Si cette nouveauté est une bonne nouvelle pour le visionnage des stories Instagram, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, la prise en charge automatique des sous-titres n'est disponible que pour les utilisateurs anglophones. Le réseau social n'a pas encore réussi à apporter une compatibilité de la fonctionnalité avec d'autres langues, mais rassurez-vous c'est temporaire !

Instagram prévoit d'étendre les sous-titres automatiques aux autres utilisateurs, le réseau social est conscient que cette nouveauté intéresse l'ensemble de ses fidèles partout dans le monde.

Les sous-titres automatiques ne sont pas qu'une affaire de stories

Vous pensez vraiment qu'Instagram va se contenter de proposer cette nouveauté que dans ses stories ?

C'est mal connaître les ambitions du groupe Facebook. Les sous-titres automatiques vont aussi se déployer à l'intérieur des Reels !

Cette deuxième partie du projet prendra plus de temps puisque si cela est un succès dans les stories, pour les Reels, nous sommes toujours sur la phase de bêta.



Les sous-titres automatiques deviennent un basique dans de nombreuses applications, on en retrouve par exemple dans Microsoft Teams, Google Meet ou encore la célèbre application de visioconférence Zoom.

Cela permet de facilement comprendre une personne quand on ne peut pas mettre le son de son appareil, mais ça aide aussi les personnes malentendantes.

