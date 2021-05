macOS 11.4 bêta 2 est disponible

Apple vient de publier la quatrième bêta d'iOS 14.5, il y a seulement quelques minutes ! La firme crée la surprise puisque cela intervient à 18 heures (au lieu de 19h) et en plus la bêta...

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Selon les notes de publication des développeurs d'Apple, la mise à jour ‌macOS Big Sur‌ 11.4 ajoute la prise en charge Intel Mac pour les GPU Navi de la série 6000 d'AMD. La seconde version n'apporte rien de visible, certainement des ajustements et des correctifs sous le capot. Nous mettrons l'article à jour si nous découvrons des nouveautés.

Alors que la firme de Cupertino a publié lundi plusieurs bêtas pour iOS, tvOS et watchOS, macOS était resté à l'écart. Les développeurs peuvent désormais télécharger la deuxième bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.4 à l'aide du mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système après avoir installé le profil approprié à partir du centre de développement Apple en ligne.

