Bons plans iOS : Assassins Creed Identity, The Last Rock Curling, Charger Play

Hier à 22:06 (Màj hier à 22:06)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Assassins Creed Identity, The Last Rock Curling, Charger Play. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

The Math Keyboard (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 50 Mo, iOS 8.0, Daniel Soffer) passe de 1,09 € à gratuit.

The Math Keyboard vous donne un accès rapide directement dans votre clavier à des centaines de caractères mathématiques et scientifiques utiles.



Ouvrez simplement le clavier mathématique dans n'importe quelle application et tapez les symboles mathématiques où vous le souhaitez.



Les + : Pour les amateurs de mathématiques Télécharger l'app gratuite The Math Keyboard





AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.2.0, 21 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Charger Play (App, iPhone / iPad, v1.3, 28 Mo, iOS 11.0, TAPUNIVERSE LIMITTED COMPANY) passe de 1,09 € à gratuit. Affichez des animations sympas lorsque votre téléphone est en charge.



Choisissez parmi divers thèmes et personnalisez-les selon la couleur de votre choix.



Vous pouvez également configurer cette application pour qu'elle s'exécute automatiquement chaque fois que votre téléphone est chargé sur iOS 14+.



Les + : D'autres thèmes sont à venir dans le futur) Télécharger l'app gratuite Charger Play





Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.00, 69 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.

Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Lootbox RPG (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.95.240, 181 Mo, iOS 9.0, Mario J. Gaida) passe de 1,09 € à gratuit. Lootbox est un joli petit jeu d'exploration de donjon qui vous mènera directement en enfer. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une quête qui vous mènera à divers endroits jusqu'à ce que vous ayez enfin la chance d'aider votre père à défendre le royaume contre ses ennemis.



Un rogue-like intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Lootbox RPG





The Last Rock Curling (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.8.2, 6 Mo, iOS 8.0, Damian Biollo) passe de 1,09 € à gratuit. The Last Rock Curling offre un jeu d'action et de curling authentique avec une physique et un gameplay réalistes. À tour de rôle, votre adversaire glisse des pierres sur la glace dans le but de toucher une cible à la fin.



Faites glisser pour faire glisser la pierre et inclinez votre appareil pour appliquer une rotation et une boucle autour d'autres pierres. Vous pouvez balayer devant la pierre pour augmenter la vitesse.



Les + : Le jeu propose plusieurs modes, y compris la possibilité de jouer contre des amis localement et en ligne Télécharger le jeu gratuit The Last Rock Curling





Promotions iOS :

Absolute Drift (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 400 Mo, iOS 7.0, Noodlecake) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Dans Absolute Drift, vous allez devenir maître dans l'art du drift. Entraînez-vous en Parcours libre et participez à des événements de drift dans Driftkhana et Drift de montagne.



Avec son design à la Mirror Edge et son gameplay ultra-précis, Absolute Drift est un super titre avec des circuits variés et souvent coriaces.



Télécharger Absolute Drift à 1,09 €





Chameleon Run (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.5.3, 123 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 2,29 € à 1,09 €.

Chameleon Run est un jeu de course automatique unique, rapide et corsé avec un univers décalé. Sautez, changez de couleur en l'air et courez dans des niveaux conçus avec minutie et qui vous donneront envie d'y revenir. Le but est d'être de la même couleur que la plateforme de destination pendant un saut, tout en évitant les cubes noirs.



S'il est facile à prendre, Chameleon Run est difficile voire frustrant par moment. C'est le prix d'un bon jeu sur iOS qui mérite sa très bonne note générale.



Les + : Accessible

Addictif Télécharger Chameleon Run à 1,09 €





DRAGON QUEST IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 488 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 10,99 €.

Dragon Quest IV est un jeu de rôle qui a plus de 25 ans. Soyez rassuré, il a connu de nombreux rafraichissements graphiques et sonores, de sorte que vous ne serez pas forcé d'endurer une réalisation qui date du siècle dernier. Malgré son grand âge, il contient des mécanismes qui sont encore très pertinents aujourd'hui, que ce soit au niveau du déroulement du scénario ou de celui des combats.



En termes de contenu, le jeu est découpé en six chapitres pour environ 40 heures de jeu (oui !). Et niveau gameplay, c'est aussi très bon avec des commandes intuitives et précises. On a 4 personnages à contrôler pendant les combats et jusqu'à 10 à gérer dans les autres phases du jeu.



Si vous aimez un tant soit peu les jeux de rôle japonais, n'hésitez pas une seule seconde.



Les + : Un RPG comme le bon vin

Très complet Télécharger DRAGON QUEST IV à 10,99 €