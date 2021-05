T1 2021 : des ventes records pour l'iPhone selon Counterpoint

On sait que les ventes autour des produits d'Apple sont excellentes, en témoignent récemment les rapports qui indiquent qu'une nouvelle fois l'iPad s'empare de la première place sur le marché des tablettes, en battant des records. Et il semblerait que l'iPhone soit dans la même lignée si on en croit les prévisions du cabinet Counterpoint.

Selon eux, le premier trimestre de l'année aurait été très bénéfique pour la Pomme grâce à sa dernière gamme d'iPhone. 23 milliards de bénéfice, rien que ça, avec battant ainsi les chiffres de ses prédécesseurs.

Un premier trimestre 2021 record pour l'iPhone ?

Comme à leur habitude, Counterpoint Research publie ses prévisions trimestrielles autour des ventes du trimestre passé pour le marché des smartphones. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier est en très grande forme avec 113 milliards de dollars sur le premier trimestre 2021.



Du côté d'Apple, son iPhone prendrait 17% des parts pour 23 milliards de bénéfice, plus que ce qui a été réalisé les années précédentes. La Pomme reste tout de même derrière Samsung et ses nombreux téléphones, qui s'empare de 23% de la totalité du gâteau.



Comme quoi, la situation sanitaire mondiale a réussi au marché du smartphone...



