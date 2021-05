Un AirTag perdu est retrouvé 20 fois plus vite qu'un Tile Mate

Nos confrères de TechRadar ont mis en évidence la facilité pour les utilisateurs Apple de trouver les AirTags perdus du coin et de les remettre à leur propriétaire.



Dans un rapport détaillé, TechRadar compare les AirTags et un Tile Mate, l'un des meilleurs traqueurs Bluetooth du marché, pour voir lequel serait trouvé en premier par un membre de la communauté.

Nous avons décidé de le savoir en laissant délibérément un AirTag et un Tile hors de portée de notre smartphone, en chronométrant le temps qu'il a fallu à chacun pour être découvert par d'autres utilisateurs. L'AirTag s'appuie sur une énorme base d'utilisateurs, mais le Tile est la solution la plus enracinée - alors quelle solution serait trouvée en premier ?

Les journalistes américains ont placé les deux accessoires derrière un panneau de rue sur une artère très fréquentée, à environ un kilomètre et demi de leur maison à 9 heures un lundi matin. Ils sont rentrés chez eux, marqués les deux appareils comme perdus, puis ils ont attendu.

En seulement 30 minutes, ils avaient reçu une notification indiquant que leur AirTag perdu avait été identifié par un iPhone qui passait :

Le rapport indique que la même alerte a été reçue 13 fois au total par des iPhones de passage qui avaient identifié le traqueur perdu. Surtout, l'emplacement donné à chaque fois était légèrement décalé, le marquant sur une route parallèle à proximité plutôt que là où l'AirTag a été laissé. Comme le note le rapport, la fonction de recherche de précision d'Apple, optimisée par la technologie Ultra Wideband, comblerait cette lacune en termes de précision de localisation si vous tentiez de retrouver vos objets perdus avec un iPhone 11 ou un iPhone 12, comme nous l'avions vu dans notre test des AirTags.



En revanche, il a fallu presque 12 heures avant qu'un membre de la communauté Tile détecte le Tile Mate manquant (qui se trouvait au même endroit) et envoie une notification pour dire que l'élément avait été trouvé. Contrairement à l'AirTag cependant, l'emplacement donné était beaucoup plus précis.

TechRadar conclu ainsi son test comparatif :

Il est assez clair de voir que, si vous êtes hors de portée de votre traqueur, vous le récupérerez plus rapidement avec un AirTag qu'avec un Tile, mais c'est à cause de la taille des communautés dans la zone où nous l'avons testé.



Pour détecter un AirTag, un iPhone ou un iPad doit exécuter iOS 14.5 - la version la plus récente du système d'exploitation - et activer la fonction "Localiser mon iPhone".