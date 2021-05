Apple Plans : Look Around va prochainement arriver à Hong Kong

Hier à 18:52

Julien Russo

Look Around est probablement l'une des fonctionnalités qui prend le plus de temps à être pris en charge dans Apple Plans. Proposant une vue à 360 degrés d'une ville et de ses environs, Look Around est le concurrent de Google Street View sur Google Maps.

Les voitures d'Apple sont à Hong Kong

Apple poursuit le travail autour d'Apple Plans, l'app de cartographie a encore beaucoup d'amélioration à recevoir avant d'être vraiment compétitive face à celle de Google.

La firme de Cupertino a plusieurs équipes, l'une est dédiée à l'amélioration des détails des cartes (ajouts d'espaces verts, de précision sur les rues, des bâtiments...) et l'autre a pour mission d'étendre la disponibilité de Look Around.



Plusieurs villes (essentiellement américaine) proposent déjà cette formidable fonctionnalité qui permet d'avoir une vue panoramique d'une rue sélectionnée par l'utilisateur.

Comme sur Google Street View, vous pouvez vous déplacer (d'un double appui) pour avancer, reculer ou prendre une autre direction, grâce à sa vue 360 degrés, vous pouvez regarder dans tous les sens !



En dehors des États-Unis, Look Around est déjà disponible à Dublin, Londres, Tokyo, Ontario... Mais pas encore en France !

La fonctionnalité d'Apple Plans va prochainement débarquer à Hong Kong, Apple a dévoilé sur son site, commencez à faire circuler ses voitures à : Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et le pont de Macao.



Apple explique aussi sur sa déclaration être soucieux de la vie privée des personnes qui figurent sur les images capturées pour Look Around :

Nous nous engageons à protéger votre vie privée lors de la conduite de ces enquêtes. Par exemple, nous bloquerons les visages et les plaques d'immatriculation sur les images affichées dans la fonction "Look Around"

À noter également que si un jour vous figurez sur les images Look Around, vous pouvez demander à Apple de flouter votre visage (en cas d'oubli) ou encore votre maison et plaque d'immatriculation.