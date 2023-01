Apple étend la censure des sites chinois aux utilisateurs de Hong Kong

Vous ne le savez certainement pas, mais le navigateur web Safari dispose de filtres spécifiques pour empêcher les utilisateurs d'accéder à des sites web malveillants. Cependant, en Chine, ces filtres sont gérés par le géant Tencent qui y pratique une censure. Depuis quelques jours, Apple a étendu discrètement ce filtrage aux utilisateurs situés à Hong Kong.

Hong Kong est privé de certains sites

Selon certains utilisateurs de Safari à Hong Kong, ces derniers sont désormais avertis lorsqu'ils essaient d'accéder à certains sites web. Un message d'erreur indique que le site a été bloqué pour la sécurité des utilisateurs, sans plus de détails. Bien que l'accès à Internet en Chine continentale soit fortement contrôlé depuis des décennies, la situation était bien différente à Hong Kong jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité en 2020.

L'ingénieur logiciel et ancien employé d'Apple Chu Ka-cheong a remarqué le 30 décembre que des sites web comme GitLab (une plateforme en ligne de gestion de code et d'intégration continue) avaient soudainement cessé de s'ouvrir. Selon le navigateur, le contenu a été bloqué parce que le site contenait des "informations non vérifiées".

Safari blocked @gitlab https://t.co/P7hQakhrN8 with a safe browsing warning. Upon further looking, Safari sourced the blocklist from Tencent. And Tencent put GitLab on the blocklist because it contains misinformation! Total WTF pic.twitter.com/SHoP2dDS84 — Chu Ka-cheong (@kcchu_) December 30, 2022

L'accès à GitLab a été rétabli plusieurs jours plus tard, après que la situation a été portée à l'attention de l'entreprise. Un ingénieur d'Apple avait répondu à Chu Ka-cheong en disant qu'il allait enquêter :

We will look into it. Thanks for the heads-up. — Maciej Stachowiak 🇵🇱🇺🇦 (@othermaciej) December 30, 2022

Ni Apple ni Tencent n'ont expliqué pourquoi le site Web avait été interdit, surtout quels autres domaines sont concernés par cette censure imposée par la Chine et donc maintenant à Hong Kong.

Voilà qui soulève une nouvelle fois la question de la vassalité d'Apple envers le gouvernement chinois, alors que la confidentialité est toujours mise en avant par la firme de Cupertino, tout comme la libre utilisation de ses produits.

Apple est engagée pour les droits de l'homme

En 2020, Apple a publié une déclaration officielle dans laquelle elle s'engageait à lutter pour les droits de l'homme et la liberté d'expression après qu'un groupe d'investisseurs a reproché à l'entreprise de ne jamais prendre position contre les exigences de la Chine en matière de censure.