Un brevet pour l'envoi et l'enregistrement d'Animojis et Memojis

Un nouveau brevet vient d'être accordé à Apple et concerne les célèbres Animojis et Memojis de la firme, disponibles sur leurs différents appareils. Pour rappel, les Animojis permettent aux utilisateurs de créer un avatar à leur image, puis de les partager dans des conversations sous forme animée, comme une vidéo.



Les Memojis sont dans le même style, sauf qu'il s'agit de personnages créés par la Pomme, notamment des animaux.

Un nouveau brevet autour des Animojis et Memojis

Dans ce fameux brevet, Apple met en avant le fait que les émojis et les avatars virtuels sont envoyé dans le cadre des communications par messagerie. La firme relève que bien souvent, dans les outils de messagerie, l'envoi et la réception de ces derniers "sont lourdes et inefficaces" pour l'utilisateur, notamment avec plusieurs pressions de touches ou de touches.



Apple affirme que les techniques existantes nécessitent plus de temps que nécessaire, et pointe que sa technique est plus efficace, permettant une interface homme-machine plus efficace.

La présente divulgation concerne généralement la génération et la modification d’avatars virtuels. Un dispositif électronique ayant une caméra et un appareil d'affichage affiche un avatar virtuel qui change d'apparence en réponse aux changements d'un visage dans un champ de vision de la caméra. En réponse à la détection de changements dans une ou plusieurs caractéristiques physiques du visage dans le champ de vision de la caméra, le dispositif électronique modifie une ou plusieurs caractéristiques de l'avatar virtuel.

C'est donc cette technique qu'Apple a fait breveté, permettant une protection de la méthode simple et rapide d'enregistrer des animations autour des Animojis et Memojis.

Des Memoji sur les AirTags ?

Tant que nous sommes sur le sujet, nous avons également trouvé un concept intéressant autour des Animojis et des AirTags, avec une personnalisation de ces derniers :









