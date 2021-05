iPhone 12 Pro Max : à la quatrième place du test d'autonomie de DXOMARK

Corentin Ruffin

Le site web DXOMARK est bien connu pour ses nombreux tests d'appareils photo pour smartphones, les classant dès leur sortie pour conseiller les utilisateurs. Car oui, les modules intégrés sont devenus un véritable critère d'achat pour les consommateurs, permettant de capturer de beaux instants grâce au téléphone portable dans notre poche.

Seulement, ces derniers veulent agrandir leurs expertises en lançant un nouveau classement qui note l'autonomie des petits appareils. La belle nouvelle, c'est que l'iPhone 12 Pro Max, dernier téléphone haut de gamme d'Apple, se classe à la quatrième place.

DXOMARK se lance dans le classement de l'autonomie

Alors que l'iPhone 12 Pro Max a obtenu un score de 128 au test de la caméra, occupant ainsi la quatrième place du classement, voici que ce dernier décroche la même place dans le nouveau test du site web. En effet, ces derniers s'intéressent désormais à l'autonomie des appareils :

DXOMARK a développé son protocole de test de batterie, et nous avons décrit en termes généraux les types de tests que nous effectuons afin de noter les performances de la batterie du smartphone pour l'autonomie (combien de temps dure une charge, c'est-à-dire la durée de vie de la batterie), la charge (combien de temps il faut pour recharger) et l'efficacité (l'efficacité avec laquelle l'appareil gère sa batterie pendant la charge et la décharge).

Obtenant une note de 78, le site web note que l'iPhone 12 Pro tient pendant 2 jours et une heure, qu'il faut 57 minutes pour atteindre 80% de charge et 2h27 pour une charge complète. Pas mal non ? Si l'iPhone 12 Pro Max vous botte, il est parfois en promotion sur Amazon.



