NRJ Mobile lance son premier forfait 5G avec 130 Go de data

Hier à 18:15

Julien Russo

Tous les opérateurs mobiles ont déjà leur forfait 5G, on en trouve facilement chez SFR, Bouygues Télécom, Orange ou encore Free Mobile. Du côté des MVNO, la transition vers le nouveau standard mobile est un peu plus lente. Heureusement, la situation vient de se débloquer chez NRJ Mobile qui propose un forfait 5G avec 130 Go à un tarif très compétitif !

130 Go à 24,99€/mois

Plus on attend et plus y a de choix dans les forfaits 5G. Inutile de souscrire un forfait à plus de 70€ pour profiter de débits descendants et montants plus importants, on en trouve des bien moins chers avec tout le basique d'un forfait mobile.

NRJ Mobile vient de mettre en ligne son forfait 5G avec 130 Go de data au prix de 24,99€/mois. Le MVNO propose avec ce forfait les appels, SMS/MMS illimité, ajoutez à cela 10 Go en 4G depuis l'Europe et les DOM.



NRJ Mobile s'est aligné sur le forfait 5G de B&You avec 130 Go qui est exactement au même tarif. Avantage pour Bouygues Télécom, il y a 10 Go supplémentaires depuis l'Europe et les DOM.

Ce rapprochement entre les deux offres n'est pas le fait du hasard, NRJ Mobile passe par le réseau de Bouygues Télécom pour la couverture réseau. Finalement, que vous souscriviez au forfait B&You ou à celui de NRJ Mobile, niveau réseau cela ne changera rien !

Red by SFR propose mieux !

Sur une durée limitée, Red by SFR propose aussi un forfait 5G avec 130 Go de data en France métropolitaine.

Le prix est nettement plus avantageux, on retrouve ce forfait en promotion à 17€/mois avec les appels, SMS/MMS illimités et 15 Go d'internet depuis toute l'Europe et les DOM.

Attention, un détail particulier est à signaler sur cette offre, c'est que Red by SFR ne vous réduira pas le débit au-delà des 130 Go, mais vous demandera de payer une recharge à 10€ les 50 Go de data.



Finalement... Le choix est difficile !

Est-ce mieux de prendre 130 Go en 5G chez NRJ Mobile, B&You ou Red by SFR ?

En attendant, c'est toujours silence radio chez Sosh qui s'obstine avec ses forfaits 4G.