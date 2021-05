L'opérateur StarLink de Elon Musk est disponible en France à 99€

La disponibilité de la 5G ne devrait plus tarder en France, les opérateurs préparent leurs infrastructures pour après proposer de nouvelles offres à leurs abonnés. Du côté d'Orange la...

La fibre optique se déploit de plus en plus à travers notre pays ces dernières années mais il reste encore pas mal d'endroits ou la connexion internet est faible. Voilà pourquoi Starlink va...

Maintenant, la douloureuse. Vous devez vous acquitter de la modique somme de 558 € pour le kit de démarrage StarLink, ce tarif couvrant le prix du matériel et des frais de port. Vous recevrez une antenne satellite et un modem. Ensuite, l'abonnement coûte 99€ par mois. Rappelons qu'en France, l'État a promis une couverture en Fibre Optique pour tout le pays d'ici 2025. En attendant, il faut se tourner vers des solutions comme Starlink.

En moyenne, Starlink offre un débit au-dessus des 100 Mbit/s en téléchargement avec une latence comprise entre 30 et 10 ms. C'est largement suffisant pour le streaming vidéo et même la plupart des jeux vidéos.

En gros, SpaceX propose un accès internet pour la maison en passant par la technologie satellite en empruntant certaines bandes de fréquences pour opérer sur le territoire. L'objectif est de positionner plusieurs petits satellites autour de la Terre pour proposer un accès haut débit dans les zones retirées ou dans les pays encore mal desservis sur ce point. Le service est déjà opérationnel mais en test aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le succès semble au rendez-vous a puis que l'entreprise compte déjà 500 000 précommandes .

Après avoir reçu le feu vert de l'autorité de régulation des télécoms français le 19 février 2021, le service Starlink , imaginé par SpaceX et donc propriété d'Elon Musk est désormais ouvert à la commande en France.

Nous vous en parlions en février dernier, Starlink , l’offre internet par satellite de la société SpaceX fondée par Elon Mush, est désormais disponible en France. Actuellement en stock limité et en bêta, Starlink permet d'avoir un débit rapide dans les zones rurales avec des chiffres proches de la 4G ou d'une "petite" fibre. Mais attention, il faudra mettre plus de 500€ pour avoir le pack de démarrage.

