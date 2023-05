Elon Musk va rencontrer ce matin Emmanuel Macron au sommet "Choose France"

Connaissez-vous Choose France ? Il s'agit d'un sommet français instauré lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. L'objectif de ce grand rendez-vous, c'est de rencontrer des patrons des grandes multinationales étrangères et de discuter avec eux des réformes menées pour avantager l'activité économique de la France.

Elon Musk rencontrera Emmanuel Macron et Bruno Le Maire

Journée chargée aujourd'hui pour le dirigeant de Tesla et de Twitter, Elon Musk va participer au sommet "Choose France", un sommet particulièrement important qui vise à parler de l'avenir économique de la France et d'y impliquer les grands acteurs étrangers de différents secteurs. Pour l'édition 2023 de "Choose France", le gouvernement a choisi d'inviter 206 patrons de multinationales étrangères dans le magnifique château de Versailles dans les Yvelines.



Elon Musk déjeunera avec le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, puis assistera à une table ronde avec les autres invités ainsi qu'Emmanuel Macron. La journée se terminera par un grand dîner de gala avant le départ des convives.

Quels sont les résultats de Choose France ?

Depuis 2017, le sommet a permis de réaliser :

6 910 projets d'investissements étrangers en France sur la période 2017 à 2021

82 900 emplois maintenus ou créés pour les Français de 2017 à 2021, partout en France

La France reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers pour la troisième année consécutive.

Voici les résultats dont se félicite le gouvernement d'Emmanuel Macron. Une source proche du Président a déclaré à La Dépêche :

Notre idée, c'est de pouvoir, grâce à Choose France, grâce aux rendez-vous accordés par le chef de l'Etat, par les ministres, catalyser des décisions d'investissement. C'est donc important pour nous de pouvoir capter des nouveaux venus.

Au total, l'édition de 2023 de Choose France accueillera en majorité des dirigeants d'entreprises européennes, 20% de patrons nord-américains et 15% de dirigeants de sociétés asiatiques. Il n'a pas été précisé de Tim Cook participera à l'événement organisé aujourd'hui au Château de Versailles.