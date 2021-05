PS Remote Play : prise en charge de la DualSense sur iPhone & iPad (iOS 14.5)

PS Remote Play a le droit à sa petite mise à jour du mois de mai et elle n'est pas là seulement pour corriger des bugs. Grâce à celle-ci, il est désormais possible de jouer aux jeux PS5 avec sa DualSense sur son iPhone ou son iPad. Plutôt cool.

PS Remote Play : jouer avec la DualSense sur iPhone

On ne va pas se mentir, c'est un moment difficile pour les joueurs de jeux vidéo depuis plusieurs mois. La PS5 est sortie au mois de novembre 2020 et à cause de la pénurie de composants qui sévit actuellement, des millions d'utilisateurs à travers le monde ne peuvent pas commander le nouveau bijou de Sony. Une situation qui ne devrait pas revenir à la normale avant au minimum 2022 (ambiance...)



Cependant, cela n'empêche pas PlayStation d'avancer et de progresser en termes de fonctionnalités. Pour bien préparer les futures années à venir, la marque nipponne fait son maximum afin de satisfaire toute sa communauté.

C'est pourquoi depuis ce matin, une nouvelle mise à jour de l'application PS Remote Play apporte le support de la DualSense. Depuis la récente MAJ iOS 14.5, il est possible de relier sa manette PS5 à son iPhone/iPad pour joueur à tous les jeux compatibles sur l'App Store.



Une fois cette mise à jour effectuée, il vous suffit de connecter via le Bluetooth votre manette à votre iPhone/iPad, de lancer PS Remote Play, cliquer sur le nom de votre PS5 et le tour est joué. Vous pouvez désormais profiter de vos jeux PS5 sur vos écrans iOS. De quoi par exemple imaginer jouer dans son lit si la télé n'est pas en face.



À noter tout de même que les retours haptiques (gâchettes adaptatives...) ne sont pour le moment pas pris en charge. Il faudra sûrement patienter quelques mois. En ce qui concerne la qualité d'image, bien évidemment le rendu ne sera pas aussi joli que sur votre écran 4K mais il faut tout de même souligner les efforts de Sony qui propose une très bonne qualité (selon votre iPhone).

Voici notre tuto pour connecter sa manette de PS5 à son iPhone/iPad. Amusez-vous bien !





